李偉傑：光大環境中期業績亮麗　中線目標7元

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑稱，全球應對氣候變化問題，各國提出減碳排放目標，中國去年提出將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和，即二氧化碳淨零排放。

投資者選股不但要看股價表現，亦需要細著業務發展分析，以及可持續性表現，而光大環境作為一站式、全方位的環境綜合治理服務商，配合在「十四五」規劃中推動綠色發展、提高生態環境保護，於2021年上半年確立了「發展負碳企業、打造零碳工廠、追求低碳生活」的「三碳」發展目標，有助其把握「碳達峰」、「碳中和」帶動的新一輪產業發展機遇。

回顧今年上半年，公司業務高速發展，旗下環保能源、綠色環保、環保水務項目的收益合共約260億元，其中建造服務收益約157億元，較2020年上半年增長51%，運營服務收益約79億元，較2020年上半年增長37%，各收益比重為建造服務收益佔60%、運營服務收益佔30%及財務收入佔10%。

2021年上半年，集團共簽署40個新項目及2份現有項目補充協議，總投資約70億元人民幣；另承接合同金額約2億元人民幣的各類項目及服務，涵蓋垃圾分類、環境修復等領域，涉及工程總包、合同能源管理等多種業務模式。新增主要設計處理及供應規模包括：生活垃圾每日7,450噸、餐廚及廚餘垃圾每日2,130噸、危廢及固廢每年10萬噸、蒸汽供應每年63萬噸、水處理每日27萬立方米。

截至2021年6月30日，集團業務布局增至國內24個省(市)、自治區和特別行政區，遍及200多個區縣市，海外市場涉足德國、波蘭及越南，已落實投資的環保項目合共499個，總投資約1,463億元人民幣。作為全球最大的垃圾發電投資運營商，集團旗下共落實了168個垃圾發電項目，每日設計處理生活垃圾超過14萬噸。

光大環境是國內開拓環保業務先行者，享龍頭及先行者優勢，將環保項目成功複製到不同省市及地區，在多年來持續發展下，具有市場領導地位，相信未來更可配合國家政策加速發展步伐，積極促進內地達致「碳達峰」、「碳中和」政策目標，絕對是未來政策受惠股份，可在股價回補裂口位置5元水平開始吸納，中線目標看7元，支持位在100天移動平均線4.6元。