郭家耀：恒指兩萬六成阻力 騰訊不宜加注
2021年08月19日 10:48
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局公布議息會議紀錄，計劃今年内「收水」，隔晚美股三大指數出現調整，同時亦拖累港股向下，恒指周四(19日)低開後反覆回落。雖然重磅股騰訊控股(00700)業績符合預期，但由於大市氣氛審慎，成交維持低迷，投資者保持觀望態度，預期兩萬六關為恒指短期阻力所在，下方支持則在約25,000點水平。
騰訊上日派成績表，郭認為其上季業績符合預期，手遊收入增幅放緩亦在預期之內。市場仍然關注監管政策對其業務的影響，不過，其管理層大派定心丸，強調相關因素不損長遠發展策略，相信可減低市場憂慮，股價周四亦有所回升。不過，他指出，騰訊後市要進一步向上，則需要監管政策更加明朗，暫時反彈空間有限，料維持在420至480港元上落為主，持貨者暫不宜加倉，未有貨的投資者要吸納則宜作分注。
郭又指，吉利汽車(00175)績後股價有好表現，雖然上半年受晶片供應短缺困擾，汽車銷售未能完全達標，但管理層強調有信心達成全年目標，令市場憂慮紓緩。不過，他認為要繼續觀察月度銷售表現能否達到期望，其次傳統車廠如何轉型至新能源車企亦是市場關注焦點。由於吉利汽車股價由低位反彈不少，已升至28元樓上，再上空間料不大。