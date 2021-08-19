郭家耀：恒指兩萬六成阻力　騰訊不宜加注

騰訊上日派成績表，郭認為其上季業績符合預期，手遊收入增幅放緩亦在預期之內。市場仍然關注監管政策對其業務的影響，不過，其管理層大派定心丸，強調相關因素不損長遠發展策略，相信可減低市場憂慮，股價周四亦有所回升。不過，他指出，騰訊後市要進一步向上，則需要監管政策更加明朗，暫時反彈空間有限，料維持在420至480港元上落為主，持貨者暫不宜加倉，未有貨的投資者要吸納則宜作分注。