【高盛推介】阿里創歷史新低 資金部署好倉
2021年08月19日 11:05
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自上周三(11日)起連跌，周四(19日)早段跌勢繼續，低開約1.7%後跌幅擴大，低見165港元，創歷史新低，並為連續第7日下跌，累計跌逾14%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,510萬元。當中認購證佔約3,400萬元。而周三流入牛證的資金則有約160萬元，並較集中在150元較遠收回區域的產品。
淡倉方面，則見認沽證於周二錄得約210萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。而周三流入熊證的資金則集中在190元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價200元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的阿里購證(22453)。貼價選擇可留意新上市、低街貨阿里購證(24746)。牛證方面可留意屬遠牛的低街貨阿里牛證(53281)，與現價有約26元收回距離。
阿里購證22453，行使價198元，2021年12月24日到期，實際槓桿7.8倍，行使價200元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購證24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、新上市、低街貨。
阿里牛證53281，收回價140元，行使價138元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬遠熊的阿里熊證(51434)，與現價有約44元收回距離。
阿里熊證51434，收回價210元，行使價212元，換股比率500，槓桿比率3.59倍，近44元收回距離遠熊。
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