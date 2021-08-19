【瑞通推介】資金撈恒指牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮美國聯儲局年內縮減買債，道指隔晚收報34,960點，跌382點或1.1%。

恒指周三(18日)收報25867點，升121點或0.5%，盤中一度重上26,000點，結束4連跌。周四早段低開80點後，跌幅逐步擴大，並跌穿25,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾2,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近5,000萬元，反映投資者認為港股反彈過後將再度回軟。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價25,400至25,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

騰訊控股上季非國際財務報告準則盈利為340.4億元人民幣，按年增長13%，按季亦升3%，勝市場預期；期內收入按年增長20%至1382.6億元人民幣，不過手遊收入增幅放緩至13%。管理層指監管政策短期內或會帶來不確定性，但對行業長遠發展有利。另外，內地監管消息持續，工信部指微信、騰訊視頻等多款App違規調用通信錄等，須於下周三(25日)前完成整改。騰訊績前收報436.2元，升0.3%，周四早段在業績帶動下，一度反彈逾3%，重上450元，惟其後升幅大收窄，並轉跌。周三有約10.5億元北水淨買入騰訊，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，逾3,700萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾130萬元淨流入。

李寧早前公布中期多賺1.87倍至19.6億元人民幣，勝市場預期，績後股價維持強勢。股份上日曾飆7.6%，高見97.95元創逾1個月高，全日維持5.6%升幅，收96.1元。有券商指李寧上半年銷售渠道存貨水平顯著改善，大大提升品牌產品流轉及調整供應鏈結構，並引述管理層透露，未來2至3年收入增長幅度可超過20%。李寧周四早段好淡爭持，向上受制97元，向下一度跌穿95元。周三有逾320萬元淨流出其輪證好倉，淡倉亦有小量資金淨流出。

快手周三走勢反覆，最多彈近4%至73.95元，其後沽壓再現，曾見70元創新低，全日微降0.6%於70.75元，連跌第6個交易日。快手將於下周三公布業績。另外，國家商務部就直播電商平台規範徵意見，規定直播營銷平台應該具備的資質、經營條件及合規性基本要求，包括提出應對打賞主播的行為進行規範等。快手周四早段弱勢未改，跌約4%，曾再創上市新低67.5元。超過410萬元在周三淨流入其好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。

國家主席習近平主持召開中央財經委員會第十次會議，強調做好重大金融風險防範化解工作。工行將於下周五(27日)公布中期業績，券商料集團可多賺逾6%。工行周三收升0.7%於4.39元，收復20天線，周四早段回落約1%，至4.34元附近。周三錄逾50萬元淨流入其輪證好倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。