中國飛鶴：內地政府加強規管奶粉業屬流言

收入增加主要由於星飛帆產品、有機產品、含有乳鐵蛋白的系列產品及兒童配方奶粉產品的收益增長。但營養補充品的收益有所下降，主要是疫情導致美國門店關閉的影響所致。

截至上半年，公司擁有8個生產設施，設計年產能合計約為26萬噸，由於預期持續強勢增長及對其產品需求持續上升，故已擴充龍江工廠，並正在建設哈爾濱工廠。

公司面對人口下滑，執行董事兼總裁蔡方良表示雖然去年出生人口只有2,100萬，但今年國家已出台三胎政策，以致各地政府亦逐步出台相應落地政策，相信接下來的出生人口會有往上走的趨勢。對於疫情導致門市關閉，但從去年第二季門市已恢復，沒有受到疫情更多的影響。

另外，對於市傳內地政府對行業加強規管，他形容主要是一些流言，到目前為止沒有察覺整個政策層面有變化，反而認為國家肯定國產品牌發展。

至於銷售費用率有上升，主要原因是去年上半年很多線下活動不能舉行，只能進行線上活動，去年上半年活動投入費用異常的低，今年上半年加大線下活動的投入，尤其是3月份全面推進社區活動。

另外今年將持續投入兒童奶粉品牌，加上今年年初開始投資有機產品，這幾個原因導致整體費用增加。下半年會持續增加對新品及廣告的投入，但公司有信心能將淨利潤率保持在30%左右。

上半年公司指在批發包括包裝上已進行適當升級，未來會持續對價格及產品升級，以及根據模組研究的成果不斷鑽研升級。對於國產奶粉品牌正在採取不同手段加速份額，未來會否出現價格戰，他指價格戰從去年開始已出現，但公司堅持走品牌價值之路，不會參與價格戰。