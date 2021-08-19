【高盛推介】港交所回調整固　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周三(18日)重上480港元水平收市，然而周四早段跟隨大市下跌，低開約0.3%後跌幅擴大，低見470元，落後大市。

有券商就次季一次性稅項及A股期貨審批可能延遲至明年，下調今年至2023年每股盈利預測9.7、5.6及5.7%。該行亦下調港交所目標價至550元，但維持「增持」評級。

觀察個股輪證資金流向，近期資金傾向短綫部署，認購證於上周四至本周二(12至17日)皆錄得資金流入，合共約4,600萬元資金流入後，周三資金轉向沽出。而認沽證周三有約400萬元資金轉向流入。

牛熊證方面，牛證於周三繼續獲資金流入，並集中在450元收回區域的產品。而熊證較集中在510元以下收回價的產品。

港交所購證17613，行使價540.5元，2021年11月8日到期，實際槓桿12.5倍，價外、高槓桿。

港交所購證15408，行使價516.3元，2021年11月22日到期，實際槓桿10.4倍，行使價500至530元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

港交所購證23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、長期、低街貨。

港交所牛證63774，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交所沽證24525，行使價430.68元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、低街貨。

港交所熊證51443，收回價540元，行使價542元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，近68.5元收回距離遠熊。

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