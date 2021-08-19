中概股變「中丐股」？早前撈貨的投資者正失去耐性

外媒引述消息指出，由於中概股已持續低迷一段時間，一路撈底的投資者已開始放棄中國科技股。

據悉，在中國科技股暴跌之際，KWEB此前成為一隻熱門基金，吸引許多投資者撈底，並在7月獲得創紀錄的單日資金流入。

KWEB主要投資在美國及香港上市的中概股，惟今年已暴跌近41%，隨着中國收緊對中企海外上市的審查，該基金在7月的跌勢加劇。同時，追蹤美國科技股的Invesco納斯達克100指數ETF，今年已上漲逾16%，規模約1,840億美元。

分析認為，中國下一步行動的不確定性，將持續打壓中概股，那些逢低買入的投資者似乎正失去耐性，加上曾經看好中國股票的基金管理，如有「科技女股神」之稱的基金ARK創辦人伍德等，也開始縮減倉位，其他ETF投資者也順應有關趨勢，部分投資者或無法再忍受虧損，畢竟他們所期待的反彈至今仍未出現。