78%香港高級行政人員精神健康欠佳　焦慮最常見

保柏公布中港兩地高級行政人員健康狀況指數調查，發現78%的本港高級行政人員承認在過去12個月內出現精神健康欠佳徵狀，當中香港最常見的問題是焦慮(58%)，比率較內地(29%)高出一倍；香港高級行政人員亦較內地更常出現睡眠障礙(45.5%；37.5%)和精力不足或感到疲憊的問題(39%；37.5%)。

研究訪問了本港及內地各行業共600名流動資產逾1,080萬港元(898萬元人民幣)的高級行政人員，發現53%中港兩地的高級行政人員稱自己注重健康，但只有1/4的人稱他們能夠保持工作與生活平衡。在香港，55.5%的高級行政人員表示他們的生活節奏急速，而51.5%的人經常超時工作。

同是，香港的男性高級行政人員往往較女性更常面臨健康挑戰，從三個最常見身體毛病中可見一斑：包括高血壓(19.2%；11.3%)、過重和肥胖(15.8%；10%)和高膽固醇(15.8%；7.5%)。

而本港的女性高級行政人員在家庭和工作中的多重責任亦令她們承受更沉重的心理壓力，根據調查，女性高級行政人員超時工作的情況作往往比男性更常見(61%；45%)。事實上，約70%的女性高級行政人員對需要應對工作上的挑戰感到擔心；而逾半的女性更認為生活自由度減少，比率遠高於男性高級行政人員(50%；23.3%)。

保柏環球市場及銷售總監Neil Kirby表示，今年調查顯示香港和內地的高級行政人員對精神健康和整體健康的關注不斷提高；公司亦了解到客戶重視預防性醫療保健及全人健康，故推出新的私人客戶服務，並提升頂級的醫療保險計劃，包括專人24小時服務及支援。