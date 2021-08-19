修訂後高鐵西九龍站商業發展項目　周五呈城規會

對上的設計方案於年初未獲通過，主因城規會認為未能展示項目極具規劃或設計增益，以作為擬議放寬建築物高度限制，從策略性觀景點突破山脊線的理據。

發展商為回應意見，新方案在高限及建築物外觀與布局作出改變，降低兩幢擬議商廈的高度，每幢均為兩翼設計，其中第1座高度由原先159米(主水平基準以上‧下同)，減到118至148米，樓層數目由30層，調減至23至30層。第2座高度則由114至131米，下調至101至122米，層數由20至24層，修訂至19至24層，減幅最多接近26%。

項目總樓面面積將維持約3,164,675方呎不變，寫字樓佔約2,561,880方呎，餘下約602,795方呎面積作商業及零售用途。同時新增對公眾開放的免費天台戶外觀景台，連同原本擬議的兩個公眾觀景台，項目總共會提供3個公眾觀景台，至於休憩用地面積維持8,500平方米不變。發展商同時聘請社區參與和地方營造的專家顧問，協助改善項目內休憩用地的規劃設計。

規劃署指出，經修訂的總體規劃、交通及污水影響評估均符合相關部門要求。