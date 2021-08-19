緊張關係升級　專家料中美恢復貿談機會率低於20%

根據美國媒體報道，華府貿易問題專家認為，在拜登政府制定出1套完整的對中政策前，美國不大可能與中國舉行有意義的貿易談判，而且重啟貿易談判在美中2國國內都將面臨政治阻力。

報道指，代表零售商、晶片製造商、製藥商和美國商會在內的30多個美國最有影響力的商業團體，在1封日期為8月5日的信函中，呼籲拜登政府重啟與中國的貿易談判，以取消2國互徵的關稅。中國新任駐美大使秦剛8月13日則與美中貿易全國委員會(USCBC)主席Craig Allen舉行視訊會議，凸顯中國有意透過美國商界推動經貿合作，來穩住不斷下滑的雙邊關係。

不過，華府智庫美國企業研究院(AEI)高級研究員史劍道指出，在制定出1套全面的對中政策框架前，拜登政府不大可能與中國舉行有意義的貿易談判，而阿富汗局勢的驟變，可能會延遲對中政策框架的出爐。儘管阿富汗問題將在幾週內、甚至更長時間內主導政策制定，但拜登政府面臨愈來愈大的壓力，需要提出某種中國政策框架，如果他們在沒有這種框架的情況下開始與中國進行有意義的談判，將面臨大量的批評。

美國財長耶倫7月曾對川普政府與中國達成的第1階段貿易協議提出質疑，認為該協議未能解決美中經貿關係中最緊迫的議題，而且仍在徵收的關稅，損害美國消費者和企業的利益。她指出，拜登政府在全面審查美中經貿關係時必須解決的1個核心問題就是，如何處理美中第1階段貿易協議，是繼續執行這份協議，還是重啟新的談判。

華府智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員Gary Hufbauer認為，重啟貿易談判在美中雙方國內都面臨政治阻力，其可能性甚至不到20%。如果拜登總統決定重啟貿易談判，他將被國會中的共和黨對手，特別是一些聯邦參議員指摘為姑息中國，對中國態度軟弱。因此展望2022年11月的中期選舉，他不希望有這種被指摘為對中國態度軟弱的政治負擔。這就是1個真正的大障礙。Hufbauer又稱，真正的阻力在於現在美國整個政界都認為，美國沒有從與中國的任何1次經貿談判中獲益，除了個別企業或行業以外。