內地拉長印度印尼船停港時間　散裝船日租金飆升

外媒報道，中國內地技術性拉長印度、印尼的船舶停靠港口作業，使得散裝船陷入大缺船情況，散裝船日租金近期跟著大升，海岬型一天的日租金漲3,000多美元，日租來到44,400美元，反應市場缺船窘境。

據最新情況顯示，代表散裝船市場需求最直接的波羅的海運價指數(BDI)報3,833點，升176點；反應海岬型市況的BCI指數見5,365，升415點；至於巴拿馬型、輕便型的指數亦上升。

隨着運價上漲，各船舶的日租金價格表現更突出，代表海岬型的船舶，日租金飆上44,400美元，一天漲3,446美元，也是今天推動中航大漲的主要原因。至於巴拿馬型日租金來到33,300美元，上漲808美元，5萬多噸的輕便型SUPRA船型日租金35,000萬美元，上漲469美元。

最近內地碼頭傳出有工人染疫後，各地區對於碼頭的管理更嚴，影響最大的有兩個策略，首先船舶進港，船上的人員必須要進行PCR檢測，這個就會影響船舶作業期約3天。

另一個隱形的影響，內地擔心變種病毒流入，對於到過雙印船舶控管的更嚴，傳出規定印尼船舶進港前必須要等28天，對於印度進港前的天數更長達50多天。從印度離港，到內地其實只要10多天，但因為進港的限制，就必須在海上多等時間，要符合進港時間才能停靠，這個情況，也導致市場船舶供給更缺。