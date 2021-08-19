高力：上半年逾億元豪宅交投增5倍　料下半年樓價升約3%

高力表示，香港逾1億港元的豪宅物業市場交投於2019年下半年至2020年上半年銳減，其後於2020年下半年開始回升，尤其是山頂和南區市場。銷售方面，2020年下半年的成交宗數達20宗，按年上升54%，而今年上半年的成交宗數達30宗，按年增加5倍。而2020年7月至2021年6月的總價達128億元，較去年同期的59億元上升1.15倍。

該行香港估價及諮詢服務主管鄭亥延稱，疫情於去年下半年至今年上半年持續，但仍無礙成交量繼續攀升，皆因買入價變得更具吸引力，豪宅每方呎價現為8萬至10萬元。香港經濟復甦前景見樂觀，加上疫情有望受控，需求將保持穩健，預計價格於今年下半年將逐步上揚3%。

該行香港估價及諮詢服務董事馮禮賢續稱，從市場實際情況可見，與獨立洋房相比，豪華分層單位已成為一種更具吸引力的資產類別，皆因分層單位更具靈活性，所需總金額較低。

此外，受積極的市場氣氛驅動，香港的首次公開招股市場表現向好。據港交所的資料顯示，由2020年初至2021年上半年，共有180宗新股上市，總額超過6,000億元。在港上市的公司會為香港帶來新一批高管和高淨值人士，而他們會成為豪宅物業市場的重要潛在買家。

該行香港估價及諮詢服務助理董事陳芳媚指出，深圳證券交易所的上市新股不斷增加，香港的豪宅物業市場亦因而受惠。在2020年起計的上市公司中，25.6% 來自廣東省。由於廣東省鄰近香港，這些上市公司的高管或會在港尋找物業投資機會。