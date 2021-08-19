7月本港整體寫字樓負吸納量回落至8.9萬方呎

仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告指出，隨著近期企業縮減規模的活動有所緩和，7月整體寫字樓市場負吸納量，由6月的97,800方呎，回落至約89,000方呎。

仲量聯行香港租賃業務部主管鮑雅歷表示，雖然個別大廈租金於7月微升，但整體空置率上升對租金構成下調壓力，導致月内整體市場租金仍按月下跌約0.2%至每方呎55.8元。主要分區市場中，灣仔／銅鑼灣和九龍東的租金跌幅相對較大。

商舖租賃市場方面，該行大中華研究部主管黃志輝補充，上月商舖租賃市場氣氛進一步改善，零售商能以遠低於高峰期的租金水平承租核心區商鋪。值得一提的是，一家鐘錶零售商據報以月租50萬元，承租中環華人行地舖，面積約1,093方呎，較高峰期租金低約78%。