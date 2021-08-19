7月本港整體寫字樓負吸納量回落至8.9萬方呎
2021年08月19日 16:06
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仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告指出，隨著近期企業縮減規模的活動有所緩和，7月整體寫字樓市場負吸納量，由6月的97,800方呎，回落至約89,000方呎。
由於空置率上升讓寫字樓租戶有更多選擇，故部分租戶把握機會重新配置辦公室。如一家醫療保健公司承租觀塘海濱匯約92,500方呎樓面以整合辦公空間。而截至7月底，中環寫字樓空置率維持約7.4%水平，區内優質寫字樓較受租戶追捧，其中較矚目租賃成交為恒基地產(00012)的甲級寫字樓The Henderson於月內覓得首位租客，項目預計可於2023年竣工。
仲量聯行香港租賃業務部主管鮑雅歷表示，雖然個別大廈租金於7月微升，但整體空置率上升對租金構成下調壓力，導致月内整體市場租金仍按月下跌約0.2%至每方呎55.8元。主要分區市場中，灣仔／銅鑼灣和九龍東的租金跌幅相對較大。
商舖租賃市場方面，該行大中華研究部主管黃志輝補充，上月商舖租賃市場氣氛進一步改善，零售商能以遠低於高峰期的租金水平承租核心區商鋪。值得一提的是，一家鐘錶零售商據報以月租50萬元，承租中環華人行地舖，面積約1,093方呎，較高峰期租金低約78%。