油價冧3%　道期跌334點

2021年08月19日 16:16
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    美匯指數報93.42；港匯見7.7926；離岸人民幣(CNH)報6.5036；美元兌日圓報109.84；歐元企1.168，英鎊處1.3705。金價報1,778美元。油價冧逾3%，布油報66.06美元，紐油報63.06美元。比特幣企4.47萬美元水平。道指期貨跌334點。
    ●市後關注點
    -20:30 美國上周新申領失業救濟人數
    -22:00 美國7月領先指標
    ●港股午後愈跌愈急，恒生指數收市跌550點或2.13%，見25,316點，成交金額1,648億港元；國企指數跌234或2.56%，報8,916點；科技指數瀉182點或2.93%，至6,044點。ATM三大科網股繼續捱沽，美團挫逾7%；阿里巴巴跌5.53%，股價連跌7日創新低；騰訊跌3.43%，創逾52周低位。https://bit.ly/3mhbYqD
    ●滬綜指跌19點，外資淨賣出107.83億元人民幣。 https://bit.ly/3sv0IYO
    ●中國經濟：
    -中汽協：車企勿過度宣傳輔助駕駛。
    -財科院料今年中國GDP增長6.5%至8%。
    -中國飛鶴：內地政府加強規管奶粉業屬流言。
    -國資委：聚焦戰略性新興產業，適時組建新央企集團。
    ●印度神童6度預言成真，咁未來3個月會...
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    ●新鴻基公司：續發展信貸業務，年底再評估派息政策。
    ●本田擬內地建電動車廠，新能源車年產能增12萬輛。
    -缺芯加上疫情，傳豐田將9月全球汽車產量大削40%。
    ●WSTS上調全球半導體市場規模預測，料按年增25%。
    ●中企赴美IPO須披露更詳細資料，要多答20條問題。
    ●中概股變中丐股？早前撈貨的投資者正失去耐性。
    ●傳格芯秘密申請在美IPO，估值1950億元。
    ●全球商品貿易指數創新高，世貿料貿易增長將觸頂。