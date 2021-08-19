金管局貨幣發行委員會：美國通脹風險較大

金管局公布外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2021年7月9日的會議紀錄。委員會注意到，全球通脹壓力上升，其中美國通脹持續高企的風險相對較大，或會衝擊市場對「更長期低息」的預期，繼而引發全球金融狀況過早收緊。

受惠於貨品出口，部分亞洲經濟體在2021年第1季錄得正增長，但整體亞洲區尤其依賴旅遊業的經濟體的經濟狀況仍然疲弱。在此情況下，一旦金融狀況收緊，將可能進一步拖累該地區的經濟活動。

委員會亦注意到中國內地方面，決策當局繼續致力遏抑系統性金融風險。與此同時，中美關係緊張仍屬難題。

由於貨品出口表現強勁，香港經濟在2021年第1季顯著增長。雖然疫症持續造成不明朗因素，但經濟活動應會在年內餘下時間進一步復甦。失業率亦可能會在經濟復甦下進一步回落。然而，勞工市場仍然偏弱及租金上升壓力有限，顯示本地通脹壓力應會維持溫和。樓市方面，市場氣氛正面，樓價持續上升。

報告期內，港元兌美元在7.7574至7.7699之間上落。儘管新股集資及配股所得資金被匯走對港元構成沽售壓力，但基於企業支付股息的需要，以及經滬港通與深港通的南向資金淨流入，港元兌美元維持偏強。由於總結餘充裕，港元銀行同業拆息（即香港銀行同業拆息）於報告期內維持低水平。整體而言，港元外匯及銀行同業市場交易繼續暢順有序。

另外，委員會注意到一項透過情景分析評估「縮減恐慌」風險及其對香港經濟影響的研究。