九巴6個月除稅後虧損擴至3690萬　料下半年挑戰重重

九巴母公司載通公布上半年業績，揭示九巴依然蝕錢。截至今年6月底止6個月，九巴錄得除稅後虧損3,690萬元，較去年同期除稅後虧損2,490萬元有所擴大，縱使車費進帳增加，也不敵燃料漲價。

該公司上半年車費收入29.76億元，按年增加13.3%，主因是乘客量回升，以及自今年4月4日起上調車費。然而，期內總經營成本仍達32.37億元，按年增加1.9%，主要受累國際燃料價格上漲導致燃料成本上升。

期內主要來往機場及港珠澳大橋香港口岸的龍運巴士雖然錄得除稅後盈利270萬元，有別於去年同期除稅後虧損1,310萬元，但車費收入按年跌16.5%，至僅1.57億元，主因是自2020年2月，政府在多個口岸實施各種防疫措施，導致乘客量大幅下滑，最終錄得盈利是靠改善營運效率。

至於公司的非專營運輸業務部於上半年錄得除稅後盈利220萬元，按年大跌88.9%，主要是主營包車服務的陽光巴士收入按年減少10.8%，受疫情爆發導致本地業務和跨境服務需求下降拖累。

展望未來，公司表示，由2020年初疫情爆發至今，市民出行活動持續減少，各跨境口岸仍實施嚴謹的防疫政策，乘客量一直未有完全回復。與此同時，鐵路網絡不斷擴展，對九巴的營運可持續性構成實質打擊。其中，港鐵屯馬綫2021年全面開通，部分九巴路線與屯馬綫重疊，相關路線的客流量急挫，預料當沙中綫開通後，客量將進一步下跌。再加上公司預料政府不會延續對業界的財政支援和國際油價上升，相信下半年的財務表現面臨重重挑戰。