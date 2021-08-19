中海油擬發展新能源　將努力實現回A股上市

他指出，新能源對集團而言是新領域，陸上光伏及風電是下一步重點發展方向，同時會增加天然氣供應，期望到2025年，天然氣佔油氣產量目標由約20%增至約25%。

至於國際油價走勢方面，汪預測，油價下半年在每桶70美元左右波動，不排除會因突發事件影響油價上落。

對於美國制裁中海油，首席執行官徐可強指出，集團申請行政復議延續至9月初，強調中海油一直嚴格遵守上市規則，希望美國取消無理制裁。他指出，過去中海油歐美股東佔比較高，目前部分美國股東已被亞洲及內地投資者取代，市場亦已逐步消化有關消息，股價正回穩，並再次強調有關制裁對集團業務無造成實質影響。

被問及會否回內地上市，徐氏表示，中海油作為紅籌股，「回A」上市仍受一些規則限制，未來會密切留意政策發展，若情況許可，會努力實現回A願望，以回報內地投資者。