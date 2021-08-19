二手「焫」着　太古城賣2750萬元登頂在望　

二手樓價持續向上，除非以高價買樓，否則難打動業主願意出售單位。向為樓市指標的鰂魚涌太古城樓價即將「攻頂」，套三房單位剛售2,750萬元，為標準戶歷來次高紀錄。西南九龍君滙港套三房戶，零議價及無樓睇情況下，以每方呎價逾2.5萬元轉手，創標準戶新指標。

市場消息透露，太古城銀柏閣高層H室，實用面積約1,114方呎，於5月中開價2,800萬元，僅減價50萬元售出，呎價約24,686元。據了解，該盤海棠閣標準單位，於2018年中最高曾售2,950萬元。屋苑8月暫錄約14宗買賣，平均實用呎價約21,890元。

九龍藍籌屋苑荔枝角美孚新邨，5期一房單位樓價破「7球」。美聯吳志輝表示，單位為蘭秀道15號中高層G室，望內街景，實用面積約465方呎，早前開價738萬元放盤，減價18萬元後，即以720萬元售出，呎價約15,484元，創同類型單位新高。

心急買家加快搶盤。香港置業林冬盈指出，君滙港2座高層B室，望市景，實用面積約826方呎，以2,100萬元放盤4個月，有租客居住不開放睇樓，仍獲家庭客以放盤價購入，呎價約25,424元。原業主於2009年6月以約840萬元購入，是次轉售帳面賺約1,260萬元，物業升值約1.5倍。

青衣二線屋苑爆「破頂潮」。美聯李貫甡稱，海欣花園1座高層E室，實用面積約364方呎，曾叫價660萬元，同樣在無價講情況下在日前售出，呎價約18,132元料創屋苑新高。事實上，該盤對上一個呎價高位，為上述成交早一日前錄得，單位為低兩層同室戶，以648萬元售，呎價約17,802元，為對上呎價紀錄。

他續稱，同區藍澄灣3座高層C室，實用面積約488方呎，享海景，2019年已連租約叫價約720萬元，至近日租約完結後，即吸引外區客上門睇樓，終以708萬元購入，做價創項目兩房標準戶新高，呎價約14,508元。

鄰近荃灣上車盤高價成交湧現。市場消息稱，荃灣樂悠居一個高層20室，實用面積約420方呎，僅減價兩萬元後，即獲買家以848萬元購入，呎價約20,190元，做價及呎價均創同類型單位新高。

●商廈上月負吸納量降至8.9萬呎

本港疫情放緩，經濟逐步恢復，企業縮減規模的活動亦有所緩和，有報告指，7月整體寫字樓市場樓面負吸納量，由6月的9.78萬方呎，回落至約8.9萬方呎。

仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告指出，寫字樓負吸納量數字下跌，是由於商廈空置率上升，讓租戶有更多選擇，部分租戶把握機會重新配置辦公室。如一家醫療保健公司承租觀塘海濱匯約92,500方呎樓面以整合辦公空間。

而截至7月底，中環寫字樓空置率維持約7.4%水平，區內優質商廈較受租戶追捧，整體空置則回升0.1個百分點至約9.6%。

仲量聯行香港租賃業務部主管鮑雅歷表示，雖然個別寫字樓租金於7月微升，但整體空置率上升對租金亦構成下調壓力，導致月內整體市場租金仍按月下跌約0.2%，主要分區市場中，灣仔／銅鑼灣和九龍東的租金跌幅相對較大。上月整體平均呎租約55.8元，而6月時租金跌幅則約0.6%。

商舖租賃市場方面，該行大中華研究部主管黃志輝補充，上月商舖租賃市場氣氛進一步改善，零售商能以遠低於高峰期的租金水平承租核心區商舖。值得一提的是，一家鐘錶零售商據報以月租50萬元，承租中環華人行一個面積約1,093方呎地舖，較高峰期租金低約78%。