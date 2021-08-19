換樓客斥1430萬購又一居 16年來升值1.6倍

換樓客積極入市，有沽出自住物業的買家，近期積極睇樓，終以1,430萬元購入九龍塘又一居三房則王換樓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY低層A室，實用面積約411方呎，一房間隔，以21,000元租出，實用呎租約51元，屋苑8月暫錄3宗租賃成交，現時約有17個租盤提供，月租叫價由16,100元起。

●北角珊瑚閣A座高層3室，實用面積約1,173方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2,738萬元承接，實用呎價約23,342元，原業主早於1993年6月以554萬元購入自住，持貨28年帳面獲利2,184萬元，單位期內升值約3.9倍。

●灣仔匯星壹號中層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，享山景，以27,500元租出，實用呎價約56元，原業主於2012年以880萬元買入，持貨9年，租金回報約3.8厘。

●鰂魚涌太古城鳳山閣中低層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望球場景，原先開價1,198萬元，經議價後減價73萬元或約6.1%，至近日以1,125萬元沽出，實用呎價約19,330元，原業主於1984年6月以約46.5萬元購入，持貨約37年帳面獲利約1,078.5萬元，新買家為用家，睇樓約1星期，隨即付票落訂入市。

●小西灣居屋富欣花園6座低層K室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以568萬元易手，實用呎價約9,595元，新買家屬於用家，見私人市場以同樣價錢只可購入面積約300多方呎的單位，即時決定入市。

●小西灣藍灣半島8月暫錄8宗買賣，其中6座高層F室，實用面積約492方呎，兩房間隔，議價後減至918萬元成交，實用呎價約18,659元，原業主於2009年3月以約276萬元購入，是次轉手帳面獲利約642萬元，物業升值約2.3倍。

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九龍區

●九龍塘又一居8座中層B室，實用面積約657方呎，套三房間隔，屬屋苑三房則王，最新以1,430萬元成交，實用呎價21,766元，新買家為同區換樓客，早前沽出自住物業後即積極睇樓，議價後即入市自用，原業主於2005年以539萬元購入，持貨16年一直作收租，近日租客搬出才決定放售，帳面獲利891萬元離場，期內升值逾1.6倍。

●牛池灣清水灣道8號中層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔，原先叫價938萬元，放盤兩個月，累減48萬元或5.1%，以890萬元易手，實用呎價約17,520元，原業主於2004年以336萬元購入，轉售帳面獲利554萬元，期內升值1.6倍。

●旺角利奧坊．凱岸2座低層G室，實用面積約194方呎，開放式戶型，望樓景，吸引單身客承租，每月租金11,000元，實用呎租約56.7元，業主於2018年6月斥資約441.75萬元購得，回報率約3厘。

●長沙灣南昌一號中低層D室，三房間隔，實用面積約417方呎，以約200,000元放租兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以18,800元租出，實用呎租約45.1元，低市價約10%，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●馬灣珀麗灣2座低層C室，實用面積約713方呎，套三房間隔，月前叫價約890萬元放售，吸引同屋苑租戶洽購，雙方議價後以840萬元成交，實用呎價約11,781元，買家租住珀麗灣多年，睇樓後經數次議價後成交。

●屯門恒福花園3座高層A室，實用面積約437方呎，兩房一廳間隔，租客正等待新樓入伙，需要短租單位半年，見單位有裝修及附設大部分傢電，決定以12,000元即睇即租，實用呎租27.5元，如以同類型單位銀行估價約569萬元計算，租金回報率達約2.5厘。

●屯門時代廣場C座高層10室，實用面積約325方呎，一房間隔，內地客由於子女在港上學，並即將開學，決定於屯門市中心覓租盤，參考照片後即洽租上址，業主考慮到租客可預繳一年租金，因此有提供議價空間，最終獲以月租10,800元租入，實用呎租約33.2元。

●元朗華翠豪園1座低層B室，實用面積約814方呎，套三房套房連儲物室間隔，叫價828萬元，議價後以780萬元成交，實用呎價約9,582元，新買家為家庭客，購入單位自用。

●粉嶺中心C座高層6室，實用面積約513方呎，三房間隔，望內園景，近日以688.5萬元沽出，實用呎價約13,421元，原業主於2018年1月以約596萬元購入，持貨至今滿3年帳面獲利約92.5萬元，物業升值約15.5%，屋苑8月暫錄3宗二手買賣，現時有約47個放盤提供，入場價由528萬元起。

●粉嶺中心F座中層5室，實用面積約368方呎，兩房間隔，議價後以535.8萬元獲承接，實用呎價約14,560元，原業主則於1996年以162萬元購入，持貨25年帳面獲利約373.8萬元，單位升值約2.3倍。

●粉嶺名都3座中層A室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤3個月，原叫價555萬元，新買家置業為能近父母居所，便減價至530萬元沽售，實用呎價約13,283元，新買家為區內新婚人士，母親支付首期助上車置業，原業主早於1995年10月購入，當時作價174萬元，持貨逾25帳面獲利356萬元，單位期內升值逾2倍。

●大埔居屋新興花園1座低層I室，實用面積約426方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價518萬元易手，實用呎價約12,160元，新買家為上車客，見單位少有放盤，即入市單位自住。

●沙田第一城29座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，原先叫價830萬元，放盤3個月，減價52萬，獲買家以778萬元承接，實用呎價約17,251元，原業主於2012年5月購入上址，當時作價373萬元，持貨9年帳面獲利405萬元離場，期內升值約1.1倍。

●沙田第一城27座中層A室，實用面積約688方呎，三房間隔，望園景觀，放盤1個月，原先叫價1,050萬元，減22萬，終以1,028萬元獲買家承接，實用呎價約14,942元，原業主於2010年4月以445萬元購入，持貨逾11年帳面獲利583萬元。

●沙田第一城8月暫錄13宗買賣，對比上月同期錄約20宗下降，屋苑44座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以573萬元易手，實用呎價約18,849元，原業主則於1991年6月以81.2萬元購入，持貨30年帳面獲利約491.8萬元，期內升值約6.1倍。

●大圍恒峰花園1座低層C室，實用面積約638方呎，三房連套房間隔，日前連車位以930萬元易手，實用呎價約14,577元，原業主則於2011年以399萬元購入，持貨10年帳面獲利約531萬元，單位升值約1.33倍。

●大圍名城8月暫錄約4宗買賣，包括盛世5座南翼高層C室，實用面積約844方呎，套三房間隔，以1,780萬元易手，實用呎價約21,090元，原業主則於2011年以954萬元購入，持貨10年沽出，帳面獲利826萬元，單位升值約86.6%。

●馬鞍山嵐岸8月暫錄約6宗買賣，其中7座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，開價約830萬元，零議價下易手，實用呎價約17,184元，原業主於2017年以642萬元購入，持貨4年帳面獲利約188萬元離場，升值約29.3%。

●西貢北港雙號全幢村屋，三房雙套房間隔，望山景，連天台，原先開價1,980萬，減價130萬，以1,850萬元成交，原業主於2015年5月購入上址，當時作價1,716萬元，持貨6年帳面獲利134萬元，物業期內升值約8%。

●將軍澳中心10座中高層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，望街景，吸引外區客承接換樓，成交價808萬元，實用呎價約19,901元，原業主於2009年4月以204萬元購得，轉手帳面獲利604萬元，升值近3倍。

●將軍澳城中駅8座中低層B室，實用面積約894方呎，套四房間隔，另設儲物房，最新以1,468萬元易手，實用呎價約16,421元，原業主於2011年9月以753萬元買入，持貨快將10年帳面獲利715萬元，單位期內升值約95%。

●將軍澳MONTEREY第7A座中層E室，望泳池及海景，兩房間隔，實用面積約561方呎，以1,150萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價78萬元，以約1,072萬元成交，實用呎價約19,109元，新買家為內地新移民，睇樓3次即入市，原業主於2017年3月以約736萬元購入，是次轉售帳面賺約336萬元，物業升值約46%。

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