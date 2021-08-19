道指曾挫逾200點　梅西百貨逆市升5%

聯儲局會議紀錄預示「收水」在即，美股周四早段續跌，道指挫202點，報34,758點；標指跌24點，至4,376點；納指挫87點，報14,438點。美國10年期國債孳息率不升反跌，更曾低見1.222厘，或反映資金正流入債市避險。

貨幣政策退場的預期升溫之際，美國經濟前景仍然充滿不確定因素。受Delta變種病毒疫情影響，高盛在三周內第二度下調美國經濟增長預期，把第三季度國內生產總值(GDP)按年增長從8.5%降至5.5%，全年GDP預測從6.4%下調至6%，主要反映出消費支出和生產所遭受到的衝擊。

不過，最新數據顯示，美國就業市場仍向好，上周首次申領失業救濟人數為34.8萬人，按周減少2.9萬人，表現勝預期，更創下自去年3月中以來的新低。截至前周止持續申領人數則下跌7.9萬至282萬人，但仍高於預期的280萬人。

個股方面，美國電商龍頭亞馬遜向平台上的第三方商家發出警告，指國會推動的反壟斷法案，可能會對他們的銷售渠道產生重大負面影響。該公司指，立法過程還處於早期階段，這些法案還會有變化，但有機會影響到商家通過亞馬遜平台賣貨的能力。該公司股價早段變化不大，現升0.17%。

外媒報道指，美國電動車特斯拉(Tesla)目前有大量汽車訂單拖延交付。報道更引述前線銷售員工指，公司根本沒有提供足夠的信息回應客戶查詢；有顧客也表示，在訂購特斯拉的汽車後，網站上顯示的預計交付日期一改再改，惟從來未收到任何解釋或道歉。特斯拉股價曾挫1.2%。

梅西百貨(Macy’s)上季度淨利潤為3.45億美元，按年由虧轉盈，且大幅上調全年每股經調整盈利指引，至介乎3.41至3.75美元，其股價升5.04%。