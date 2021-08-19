天水圍新盤收逾萬張認購登記　啟德項目部署開盤

一手樓市氣氛向好，市民追捧優質新盤，其中天水圍Wetland Seasons Bay第1期收逾萬張認購登記，而啟德臨海項目THE HENLEY III亦部署開盤。大埔白石角樓盤亦錄多宗成交。

●Wetland Seasons Bay首輪銷售超額認購32倍

資料顯示，該盤將於周六(21日)發售上述價單單位外，亦會同步標售48伙，共售350伙。發展商將安排有意認購2至5伙單位的A組買家先於周五(20日)確認登記，若他們沒有完成確認，則會被安排至B組買家時段揀樓。

●青衣薈藍累收1282張票 超額認購逾10倍

●THE HENLEY III提供404伙 最快下周上載樓書

林指，項目全盤提供404伙單位，戶型包括開放式至三房，實用面積由229至778方呎，當中主打開放式及一房戶型，佔全盤約60%。

他提到，今次推售的項目比對上推售的THE HENLEY I景觀條件更佳，料價錢或會較其進取，但並非加價。THE HENLEY I至今累售290伙，套現約31.5億港元，平均折實呎價約28,500元，每個單位平均折實售價1,086.5萬元。

●白石角逸瓏灣8一周錄10宗成交 套現約1.68億元

●白石角雲滙售1450萬

●馬鞍山峻源大戶售3245萬元 呎價近2萬元

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，售出第1座5樓B室，實用面積1,656方呎，成交價3,245萬港元，呎價約19,595元。