天水圍新盤收逾萬張認購登記 啟德項目部署開盤
2021年08月19日 21:56
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一手樓市氣氛向好，市民追捧優質新盤，其中天水圍Wetland Seasons Bay第1期收逾萬張認購登記，而啟德臨海項目THE HENLEY III亦部署開盤。大埔白石角樓盤亦錄多宗成交。
●Wetland Seasons Bay首輪銷售超額認購32倍
新界新盤大受市場歡迎。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期今午(19日)截票，發展商稱共收逾10,000張認購登記，若以首輪銷售的302伙價單單位計算，超額認購約32.1倍。
資料顯示，該盤將於周六(21日)發售上述價單單位外，亦會同步標售48伙，共售350伙。發展商將安排有意認購2至5伙單位的A組買家先於周五(20日)確認登記，若他們沒有完成確認，則會被安排至B組買家時段揀樓。
●青衣薈藍累收1282張票 超額認購逾10倍
新界上車盤推售氣氛熾熱。宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍截至今天(19日)下午6時，累收1,282張票，若以本周五(20日)推售共109伙計算，超額認購逾10倍。
●THE HENLEY III提供404伙 最快下周上載樓書
恒基地產(00012)旗下位於啟德的臨海項目THE HENLEY III積極部署開盤。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，項目已取得預售樓花同意書，最快下星期開放示範單位及上載樓書，會視乎市場反應決定是否於下周同步開價，又指有機會於9月展開首輪銷售。
林指，項目全盤提供404伙單位，戶型包括開放式至三房，實用面積由229至778方呎，當中主打開放式及一房戶型，佔全盤約60%。
他提到，今次推售的項目比對上推售的THE HENLEY I景觀條件更佳，料價錢或會較其進取，但並非加價。THE HENLEY I至今累售290伙，套現約31.5億港元，平均折實呎價約28,500元，每個單位平均折實售價1,086.5萬元。
●白石角逸瓏灣8一周錄10宗成交 套現約1.68億元
信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，一周錄得10宗成交，套現約1.68億元。其中1座6樓A室，四房連兩套房間隔，實用面積1,238方呎，以1,960.65萬港元售出，呎價約15,837元。至於同座11樓C室，三房連一套房間隔，實用面積795方呎，以1,371.74萬港元售出，呎價約17,255元。該盤的2座12樓A室亦以1,659.75萬港元售出，實用面積1,008方呎，呎價約16,466元。項目至今累售499伙，套現逾48.4億元。
●白石角雲滙售1450萬
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，透過招標售出6座16樓A1室，實用面積777方呎，成交價1450.22萬元，呎價約18,664元。
同區的鷹君(00041)旗下朗濤以招標形式沽出2伙，據一手銷售資訊網資料，項目的第7A座1樓A室，實用面積1,173方呎，連125方呎平台，以2040.6萬元售出，呎價約17,396元。至於第8A座2樓B室亦以1,953.4萬元成交，單位實用面積1,233方呎，呎價約15,843元。
●馬鞍山峻源大戶售3245萬元 呎價近2萬元
據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，售出第1座5樓B室，實用面積1,656方呎，成交價3,245萬港元，呎價約19,595元。