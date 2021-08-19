供應鏈受限沒完沒了　晶片荒蔓延至車界「一哥」

變種病毒肆虐令疫情陰魂不散，不少專家在討論人類要「與病毒共存」之際，早前因備留了部件庫存而一度成功應對晶片荒的日本汽車界「一哥」豐田，面對疫情和晶片短缺變成「新常態」，旗下多個日本廠房下月初須停運數天，而在北美、中國及歐洲的廠房亦要減產，或令其汽車產量較原先計劃大減四成！世界貿易組織更直言，新一波疫情可輕易地削弱環球貿易復甦。

世貿組織警告，疫情依然是全球貿易前景的最大威脅，就算其全球貿易指標當中，空運、航運、原材料等子項目之增長都高於長期趨勢值，可是出口訂單指標「已更確切地放緩」，故直言全球貿易展望仍然存在下行風險，原因包括地區復甦步伐不一、服務業貿易持續疲軟、部分地區新冠疫苗接種速度緩慢。

話音未落，豐田便坦言日本多條生產線因為疫情所累而被迫停產，RAV4、凌志、Corolla、Camry等子品牌及車系均受影響。該企調達本部長熊倉和生拒絕具體透露是甚麼零部件不足，但提到馬來西亞和越南供應鏈問題尤為嚴峻，指東南亞疫情擴散及封城措施正在衝擊公司在當地的供應商，豐田會設法進一步分散供應鏈。

事實上，內媒引述德國晶片大廠博世的內地分公司高層指出，疫情衝擊下，某家晶片供應商的馬來西亞廠關閉生產線至本月中下旬，預計旗下產品在本月餘下時間都將處於斷供狀態。就算復產，過程恐怕也會很緩慢，並指對內地汽車產業遇上這種窘境感到無奈。

正當豐田股價周四因為停產消息暴跌逾4%，產品包括機頂盒和路由器的美國網絡設備大廠、道指藍籌股思科系統亦預期，供應鏈挑戰及成本上漲會於公司截至明年1月底止的上半財政年度內持續反映，也許下半財年還未消散。該公司上財季錄得訂單增長31%，為10年最勁，惟盈利增長追不上收入增速，管理層不諱言是部件和代工成本上漲所致。

由於疫情催谷遙距辦公，因此視像會議軟件Webex、虛擬私人網絡AnyConnect及數碼保安產品令思科截至今年7月底止的上一財季收入及盈利均勝預期，惟本財季每股經調整盈利介乎79至81美仙，遜預期。該公司行政總裁羅賓斯直言，若公司繼續依賴硬件收入，收入隨時會沒有增長，因此要靠軟件和服務發力。

市場亦關注美國晶片設計商英偉達（Nivdia）如何在晶片產能短缺下謀求進一步增長。該企財務總監克雷斯表示，所謂供應受限根本原因是很多人在組建家居辦公室，這就是公司圖像晶片能在當前供應鏈挑戰下迭創佳績、而供應緊絀可能持續到明年的原因。行政總裁黃仁勳稱，「需求會持續高於供應，但我們已有足夠的供應實現增長目標」。

該公司數據中心晶片業務上財季收入按年增長35%，達總收入近37%，主要是微軟雲服務也開始採用，來自超大型數據中心客戶及工業客戶的收入均創新高。克雷斯續說，收購英國晶片設計指令專利商Arm後會維持開放相關技術，交易對英國以至全球都有利。