【產經評論】華世紀經濟變革　投資須用新思維

最近市場焦點盡在中國科技監管風暴，投資者弄不清何以美股泡沫未爆，中國率先搬石砸腳血洗自家的中資股！其實，科技監管風暴非獨立環節，而是為應對內部經濟結構失衡及外部美國挑戰，下決心制訂逾40年來、也是本世紀的史詩級經濟改革一環。若結合當局擬設立新央企集團統籌發展高端製造等戰略產業，以及研究開徵財產稅等消息，國進民退的主戰略已明確不過。投資者毋須慌張，而是須以新思維觀察，方能看透大局，規避風險，精準部署。

近日一則吸引投資者目光的消息，乃內地表示，要研究紮實促進「共同富裕」。具體而言，是強調「共同」，而不是少數人先富起來，亦不是整齊劃一平均分配財富，而是要提供平等發展機會，實現高質量經濟發展，分階段促進共同富足，同時須避免掉入西方的「福利陷阱」。既要讓市場在資源分配中起決定性作用，亦要更好地發揮政府體制優勢，同心建設高效的共同富裕機制。

隨着中國擺脫赤貧，在建立小康社會方面幹出成績，奠定了「共同富裕」的首個階段，下階段是要清理和規範不合理收入、整頓收益分配秩序，以及保護合法致富等。簡而言之，就是要針對高收入既得利益者的腐敗！誠然，他們發達後，大多只懂運用權力榨取不當利益、甚或酒色財氣，把錢搬到外地撈油水，實須矯正，而這正體現於眼前的科技監管風暴。雖然科企或其他產業財閥開始主動捐獻，惟此舉顯然未能滿足新經濟改革的要求。企業須配合國策完善市場機制，建立公平市場，促進中小微企業發展，並在涉及國家安全方面遵從法規嚴格執行，自然能為業務找到新起點。

論到投資中國，從來不能不了解國策，並順應之。這些年，中國經濟高速發展，實現了重大成果，同時衍生結構問題，如高齡化、製造業失衡、貧富懸殊等。如今中美爭霸，中國既要解決內部棘手問題，更要應對美國威脅，故必要以新思維、新戰略應對，將敵人殺個措手不及，自然促成了這次經濟改革，投資者對此須充分認知。

中資科技股遭血洗，有說「中概股」變成「中丐股」，比喻失去王者光環遭資金唾棄。誠然，資本市場往往跟紅頂白，升捧跌踩，眼前中概股的遭遇也不例外。之不過，若然了解國際形勢、明白中國目前所發生的事，乃為日後長遠更好的發展鋪路，對中資科技股的前景實不用過悲，最重要是控制好風險，耐心等候監管整頓帶來的新格局，迎接新的增長台階，新一代股王必應運而生。