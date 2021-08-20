東方日報B1：科企響應國策捐獻　未能獲監管免死金牌

作為本輪科企整頓潮目標之一的騰訊，前晚於社交平台公布啟動「共同富裕專項計劃」，在鄉村振興、低收入人群增收等領域提供持續助力，響應中央政府有關鼓勵高收入人群和企業回報社會。連同4月於「可持續社會價值創新」項目的投入，騰訊今年投放在公益事業的資金，相當於該企第二季總收入逾七成。

不過，市場對科技股存很大戒心，尤其是剛公布上季業績的騰訊明言，將面臨更多監管要求。投行瑞銀及滙豐環球研究更以此為由，將騰訊的目標價分別削減7.14%及6.66%，至650及700元，但維持對其「買入」評級。滙豐研究則預計，有關監管或影響騰訊短期盈利，繼而下調該企2021至2023年的盈利預測7至8%。

騰訊股價周四(19日)尾市曾插至419.2元的14個月盤中新低，全日仍瀉3.43%，報421.2元，為去年5月底以來收市新低。該公司同日斥7,696.51萬元收購18萬股，每位作價介乎419.4至435.2元，為前年10月11日後首度回購，論股數及總金額均為2013年4月後單日最大。

面對科技股連日暴瀉，之前一路低撈的投資者亦忍不住離場。規模達49億美元、年內累跌四成的KraneShares中證中國互聯網交易所買賣基金(ETF)(代號：KWEB)已連續兩日錄淨流出，或終止過去連續5周淨流入的勢頭。至於「北水」周四經港股通淨沽出39.32億元，其中騰訊及美團更分別慘遭「北水」淨掟26.56億元及17.43億元。小米亦錄得5,022.83萬元的淨沽出。

本已疲弱不堪的港股跌勢未止，恒指周四低開79點，未幾沽盤湧現，午後更愈跌愈深，跌幅曾擴至683點，低見25,183點，創7月28日後新低。全日報25,316點，仍跌550點或2.12%。國企指數報8,916點，跌234點。

港股美國預託證券(ADR)周四早段個別發展，騰訊及美團分別報425.45元及204.43元，較香港收市價高1.01%及0.9%。阿里報159.64元，較港低1.52%。若按比例計，相當於恒指微跌6點。