打工仔學嘢！8招助你職場制勝

有句說話是「我要做好呢份工」，相信大家並不陌生，但職場競爭之大，要成功突圍而出不是說說就行，當中確實需要不少技巧。綜合以下職場勝利組的8大特點，想「撈得掂」絕對有計。

【1.揀適合自己的平台】

要成功在你身處的崗位上做到發光發亮，首要是選擇對的工作平台。何謂平台？泛指行業、地區、場所及職位等，只有身處適合自己的平台，才可以發揮得最好。

譬如你是個外向且善於交際的人，卻在一間公司從事後勤工作，如文員、會計或廚師等，明顯去錯了平台，無論你花多少努力，也難有突出的表現，因為該職位根本未能讓你發揮本身所長。久而久之，自信心及滿足感降低，並失去工作樂趣，你可能不知不覺間成為一個機械人，每日刻板地做着重複的工作。所以步入職場，最重要是選對作戰場地，否則只會白白浪費時間，賠上青春又收穫不多。

【2.建立積極思維模式】

並不是只有老闆才可以擁有為自己生意打拚的精神，作為一個打工仔，更要為自己的事業拚搏，才可以得到理想的收成。因此，你需要建立一個「我要為自己努力工作」的積極思維模式，全方位使出你的本領，更有效利用工作環境所給予你的經驗、人脈及管理能力，為自己好好增值，因為這些日後都會成為你珍貴的資產。

若果公司的平台能夠為你提供舒適的工作環境，讓你有更好的學習機會，亦給予空間讓你發揮，這間公司便值得你留低好好工作，同時裝備自己。

【3.營造舒適工作環境】

上面已提及平台的重要性，在好的環境做事自然事半功倍，但並不是每個人都可以選擇令自己舒適的工作環境。舉例來說，假如你偏愛寧靜的工作環境，最理想當然是有自己的房間可以關上門，專心地埋首工作，但這種待遇往往只適用於主管級，而且現時潮流興起共享空間，不少企業都轉陣摒棄傳統的間隔，擴大同事之間的辦公空間，藉此方便大家交流。

雖然外在環境未必能配合你，但你仍然可以想出一些辦法方便自己工作，如戴上耳機隔絕其他雜音，以專注辦公；如要思考，亦可找個安靜的地方沉思片刻。正所謂「謀事在人」，就自己動手改變吧！

【4.展現強項 快速學習】

公關公司Klick Communications共同創始人Miguel Crivelli在公司內培養出一項企業文化，就是員工應該利用自己的核心實力去完成任務，因為公司並不希望員工浪費時間去改善自己的弱項。每個人的弱項自然會有其他人去補足。對於將大量時間及精力投放於自己不擅長的領域，絕對是錯誤！

在職場中，要獲得成功，得到別人的認同，最有效的方法莫過於展現個人的強項，如表現出應有的專業及創意、做事果斷、有高的靈活性、可以快速學習、善於團隊合作，以及廣交人脈等，都對事業有莫大裨益。

【5.量力而為 切忌死撐】

打工仔力求滿足上司或老闆想要的事情，想法當然正確，但每個人都有其強項及弱項，撇除時間許可與否，並不是任何事情都有能力去勝任，凡事應要量力而為。

下次接到「柯打」後，建議可以「停一停、諗一諗」，看看自己是否有足夠能力去完成任務。如果衡量過，無論外在或內在環境都有限制，可以用謙虛及坦誠的態度告知，並講出當中的困難，相信對方會明白及接受，切忌「心口掛個勇字」就用傻勁去做，否則白費心機之餘，事情亦做得不好，最終雙輸收場。

【6.幫助同事 提升快樂】

有研究調查怎樣的員工會比較快樂，結果發現，經常幫助其他同事的員工最開心。事實上，在工作中，除了專注於個人的工作外，不妨多向同事伸出援手，形式可以多元化，不論是分擔同事的工作量，或者順路幫同事買午餐或下午茶，一句關心的問候，不僅令同事開心，你亦可從中獲得工作以外的快樂，正可體現「施比受更有福」的真諦。再者，維持良好的工作氣氛，大家做事能力必然提升，最終對公司上下均有好處。

【7.調整心態 避免放負】

俗語有云，「你不能改變環境，但你可以改變心態」。事實上，與其天天抱怨，倒不如腳踏實地去做事，而且你帶着不同的心情上班，除了會影響自己的工作表現，或多或少亦會影響身邊的同事。

正如職場力協會(Workplace Power Institute)執行長Karla Brandau所言：「為了帶來更多成就感，經常檢視自己的態度很重要，因負面態度可能主導你的人生，這不僅會讓你的心情、精神與身體無力，也會重挫你的生產力」。所以，謹記要調整好自己的心態，趕走壞情緒或負能量，戒掉一切「王子病」、「公主病」，協力製造出積極的工作環境。

【8.時刻反省 改善不足】

工作諮詢輔導公司Foresight Career Coaching 創始人Paula Thompson表示，如果你發現自己被負面情緒困擾，可試試回想箇中原因約10分鐘，想着自己可以從中學到甚麼，然後忘記背後，繼續勇往直前。

說到底，每天工作中難免會遇上困難或者碰壁，但千萬不要灰心或氣餒。相反，更應該以樂觀的心情去面對，並可以嘗試在回家途中，或者在睡前靜思片刻，回顧一下當天工作的種種。只有時刻反思，虛心受教，才可以從中改善自己的不足，讓日後工作更為順暢。

●勿忽視健康生活習慣

在職場上固然有不少的注意事項，但同時也請勿忽略健康的個人生活習慣，因為這些生活習慣也可能讓你在職場上更上一層樓！

【謹記定時定量飲食】

食物為人們日常生活提供原動力，你有好好安排一日三餐的時間嗎？美國營養師Kristen Smith建議，工作中可以養成定時吃飯，並建議睡醒後一小時內進食，之後的3至4小時要再吃下一餐。至於每天的第一餐，可選擇低熱量但蛋白質高的食物，如雞蛋或乳酪，並謹記吸收適量水分。

請不要小看定時定量進食這個好習慣，因為它將帶來連鎖反應。沒吃飽，哪有動力衝刺呢？

【優質睡眠至關重要】

另一樣不可或缺的是要睡得好！據研究發現，專注力和工作效率的高低，以及記憶力的強弱，均與睡眠息息相關。

從醫學角度上看，睡眠可以讓身心靈得到充分休息，過程中，大腦會調整身體各部分的運作，並清除新陳代謝物。優質的睡眠可幫助身體「叉電」，讓你有精神及體力應付第二天的挑戰。

看懂了嗎？好好結合並運用上述各點，已基本可以助你職場制勝！