致富：追尋收緊監管的源頭　探查有利可圖的投資

中國當局今年連環收緊了多個行業的監管，引發中概股拋售潮，單在7月美國上市的中概股ADR市值便蒸發了4,000億美元。要追索今次監管風暴源因，致富財富管理部總經理張德明認為，從中國整體國策和外交政策會找到一些端倪。

張德明表示，不論哪一個國家或經濟體系，按時序看產業發展都會經過以下幾個階段：分別是農業、製造業、服務業和金融業，中國也不例外，現時正值服務和金融業最蓬勃的時代，而中國在產業的不同階段都有扶持和規範的措施，就算以遊戲行業為例，幾年前都有扶助的措施出台，現在則施加了規範。

首先在周二(17日)舉行的中央財經委員會第十次會議上，明確地公布扎實地促進「共同富裕」，又要「做好重大金融風險防范化解工作」。就共同富裕的問題，張氏認為，內地擔心某些行業拓展得太快，會引發不公平競爭的現象。反壟斷不是今天才提出，幾年前都有：當局看見如果讓兩大電商阿里巴巴和騰訊壟斷市場，最終受害的是消費者，因為少了選擇，還可能要付出更多的成本，故才有今年內地市監局就「二選一」問題作出整改。

至於防範重大金融風險，他以去年底螞蟻集團被叫停上市事件為例，先不論是否因為創辦人失言而被叫停，但無可否認螞蟻的借貸服務拓展得太快，借錢太容易，會促使人民胡亂消費和投資。如果一般人槓杆太高，萬一外圍經濟出現重大風波變化，將觸發骨牌效應，損害內地經濟。

回看其他的收緊監管措施，也符合了政策的大方向，例如滴滴出行的整改，是防止中國人民消費的大數據向外流出，符合中美之間角力在科技戰上的利益。又例如教育行業「雙減」，是切合了人才培育、三孩政策的推進，以免新生代在教育上有太大的壓力。