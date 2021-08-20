道指跌66點　油價連挫6日

●美匯指數漲至93.56；港匯見7.7896；離岸人民幣(CNH)報6.5002；美元兌日圓處109.78；歐元企1.1676，英鎊見1.3630。金價報1,781美元。布油企66.51美元，紐油報63.66美元。比特幣升至4.66萬美元水平。道指期貨偏軟。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，新冠肺炎變種病毒的傳播情況對於聯儲局之後討論何時開始減碼寬鬆貨幣政策(QE)而言，「將顯得尤為重要」。

●美國上周首次申領失業救濟人數為34.8萬人，按周減少2.9萬人，表現勝預期，更創下自去年3月中以來的新低。

●按揭貸款銀行家協會(MBA)一項調查顯示，美國第二季經季節因素調整的拖欠率降至5.47%，創2020年第一季以來新低，2020年同期為8.22%。

●港股ADR指數收報25,206點，跌110點或0.44%。

●即月恒生指數夜期收報25,308點，升95點，低水8點，成交19,970張。

●紐約9月期油收報每桶63.69美元，跌1.77美元或2.7%，創自5月21日以來收市新低，並創自8月2日以來最大單日跌幅；布蘭特10月期油收報每桶66.45美元，跌1.78美元或2.61%。兩大基準原油期貨均連跌6日，創自2020年2月以來最長跌勢。

●紐約12月期金收報每安士1,783.1美元，跌近0.1%。

●英國富時100指數收報7,058點，跌110點或1.54%；法國CAC指數收報6,605點，跌164點或2.43%；德國DAX指數收報15,765點，跌200點或1.25%。

●供應鏈受限沒完沒了，晶片荒蔓延至車界「一哥」。

●軟件巨擘Adobe公布，就收購雲端影片協作平台Frame.io已達成最終協議，作價達到13億美元。

●騰訊控股周四(19日)回購18萬股，每股介乎419.4至435.2元，涉資7,696萬元。

●恒大集團指，周四(19日)接受了人民銀行、中銀保監的約談。另稱恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米有過初步交流，並未深入洽談推進。

●傳滙豐前線員工未接種疫苗須自費檢測。

●中國資本市場蒸發7萬億人幣，相等於今年GDP年增7%化灰...