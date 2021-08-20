瑞銀證券：A股「雙創」個別板塊仍值博

今年5月以來，上海科創50指數和深圳創業板指數分別上漲19%和11%，大幅跑贏滬深300指數同期下跌2%的表現。

「雙創」跑贏大市的主要原因，首先是全面降準疊加經濟放緩預期帶動國債收益率下行，推動流動性敏感且與宏觀經濟關聯度低的「雙創」跑贏市場；其二，市場對科創50和創業板今年盈利增速的一致預期分別高達56%和38%，遠高於滬深300的22%；其三，政策對半導體、新能源(電氣設備)、電動車、電腦等「科技主題」支援力度較大，而這些高景氣度行業恰恰是「雙創」的權重板塊；最後，公募基金和北上投資者對科創板不斷加倉，而「雙創」ETF發行也提供了可觀的增量資金。

「雙創」由於其權重行業(新能源、半導體、電腦等)景氣度較高，短期內有望繼續跑贏市場。不過，除非經濟基本面出現更大的下行風險，短期內流動性可能不會進一步寬鬆，利率或難以繼續下行，「雙創」也因此失去了最重要的推動力。此外，對科創50和創業板今年盈利增速的一致預期，自年內最高點分別下調12個百分點和15個百分點，盈利動能或已見頂。

雖然部分投資者擔憂科創板限售股解禁對市場流動性造成衝擊，但實際上今年的解禁高峰在7月已過。資料顯示，2020年以來科創50表現和解禁並無明顯相關性。市場風格可能在今年第3季尾至第4季初發生切換。隨着整體盈利增速因下半年基數逐漸提高而放緩，具有穩定長期增長前景的「高品質成長」消費股可能重回市場焦點。

事實上，近期行業輪動加速，消費與地產板塊輪流走強，偏向科技成長的市場風格似有鬆動迹象。投資者不妨在估值更具吸引力時，逐步增持「高品質成長」消費股。

科創板和創業板整體市盈率目前分別為66倍和53倍，處於各自歷史均值附近。「雙創」整體估值雖在短期內受制於有限的利率下行空間，但其不乏結構上的亮點。市場對「雙創」內各行業盈利增速的預期並不與估值完全匹配，由不同板塊來看，創業板內電子板塊的估值明顯低於科創板，而前者的2022年預期盈利增速更高。

此外，科創板內電氣設備（主要為新能源）的估值明顯低於創業板，前者的2022年預期盈利增速更高。科創板和創業板在醫藥板塊的估值上非常接近，科創板內醫藥板塊的歷史盈利增速和2022年的盈利預期明顯更高。因此，科創板內的電氣設備和醫藥板塊，以及創業板內的電子板塊可能在結構上具有估值提升的機會。

瑞銀證券A股策略分析師 孟磊