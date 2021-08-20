施羅德：新興市場有力抵禦「退市恐慌」

在2013年的「退市恐慌」中，新興市場債券及貨幣飽受重創。時至今日，狀況已明顯改善。新興市場經濟體系現時主要受到3項在2013年時相對欠奉的利好因素支持

實際匯率：這項貨幣價值指標用於對比相同商品在不同國家的購買成本。現時，這項指標所面臨的壓力已較2013年顯著下降。因此，外部帳戶(即扣除進口的出口總值)已變得更為穩健，意味着國外投資組合資金流或與之相關的風險對普遍新興市場的影響已相對較小，而貨幣匯率暴跌的可能性亦因此較低。

實際利率：新興市場央行已開始透過收緊利率應對通脹升溫，從而為利率降至近乎或低於零的情況提前作好準備。對比起已發展市場，新興市場實際利率相對吸引的情況將會持續，從而吸引資本湧入與新興市場相關的資產類別。

美元強勢空間有限：隨着市場對加息的憂慮升溫，美元該會升值。毫無疑問，這將為新興市場貨幣帶來波動性，直至聯儲局的退市時間表漸趨明朗為止。然而，與2013年不同的是美國外部赤字及財政赤字已大幅增加，而美元的升勢亦有可能因此受限。

2013年5月22日，聯儲局時任主席伯南克表明聯儲局將開始逐漸縮減購債規模，並向着收緊貨幣政策的最終目標邁進：「若我們觀察到經濟狀況持續改善，而且是有望持之以恒的話，我們有可能會在未來幾次會議上......逐漸放慢購債步伐。」而2021年6月16日，聯儲局主席鮑威爾表示：「當達至收緊政策的條件時意味着經濟復甦已相當強勁，並且不再需要將利率維持在接近零的水平。」

兩者的言論和出發點類似，意味着資產價格在這兩次退市部署中的反應至少會有一些相似之處。然而，市場初步的反應卻出現不同表現。

未來會發生甚麽？我們認為，無論央行轉向的決定有多遙遠，市場對聯儲局退市預期變化所作的反應確實有一些共通點。因此，相對於已發展市場資產而言，新興市場資產的表現或會在一段時間內受挫，但鑑於該資產類別的基本狀況已較以往明顯改善，相信這次受挫的程度將較為有限。現時的實際有效匯率較低、外部帳戶更為穩健，而通脹亦普遍較低。

最令人振奮的一點是，俄羅斯、巴西及墨西哥等主要國家的央行已透過加息應對通脹升溫。鑑於產出缺口仍然較大，早期迹象顯示這輪通脹升溫或會較為短暫。若情況屬實，新興市場的實際利率將更具吸引力。值得一提的是，目前國外投資者持有本地債券的比例遠較2013年時低。

綜合以上分析，新興市場資產價格應該不會再出現上次「退市恐慌」那樣的巨大跌幅。此外，若聯儲局對退市周期表現出更大的耐性或者因美國經濟增長放緩而調整經濟展望，新興市場資產的表現將有望明顯跑贏大市。

新興市場債券策略環球主管 James Barrineau