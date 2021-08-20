麥嘉嘉：中國電動車股宜趁早部署

中國在第75屆聯合國大會一般性的辯論上指出，「中國將力爭二氧化碳排放於2030年前達到頂峰，努力爭取2060前實現碳中和」。從中國國情出發，實現碳中和最有效的路徑是能源結構的清潔化、低碳化，根本性的措施是實現能源生產清潔化和能源消費電氣化，新能源發電和汽車電動化將是主要發力方向。假設動力電池充放電效率為100%、一部車一年行駛里數為兩萬公里，每年一部新能源乘用車的使用，對應發電側二氧化碳排放量為1,467.77公斤，較傳統燃油車二氧化碳排放量下降約一半。

根據灼識諮詢，中國新能源車銷量從2016年的30萬輛增至2020年的120萬輛，複合增長率達41.7%。工信部於2020年10月發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出，中國新能源汽車銷量於2030年將達到汽車總銷量的約20%，而2020年該比例為5.8%，2021年1至7月的滲透率達到10.9%。

根據IHS Markit報告，在中國電動汽車市場，中高端市場規模最大，佔2020年銷量的38.3%。市場預期到2025年此細分市場將仍然為規模最大，銷量達到190萬輛。

由工業和信息化部裝備工業指導，中國汽車工程學會牽頭組織編制的《節能與新能源汽車技術路綫圖2.0》對中國新能源車市場提出規劃：至2035年，中國新能源汽車銷量佔汽車總銷量50至60%，汽車產業實現電動化轉型；新能源汽車銷量中，BEV（Battery Electric Vehicle，電池動力汽車）目標佔比為95%以上。市場預計2021至2023年，內地新能源汽車產量分別達210萬、280萬、359萬輛，年複合增長率為38%；預計到2030年，內地新能源汽車產量將達1,043萬輛；而到2060年，產量將達2,850萬輛。

汽車行業的價值鏈包括原材料供貨商、汽車零部件製造商、汽車製造商及銷售和售後服務。根據乘聯會數據，內地新能源車大部分市場是由國產品牌佔據。策略上，投資者可優先增持中國品牌新能源車企業，以捕捉新能源汽車產業發展駛入「快車道」的投資機遇。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為註冊持牌人，並無持有上述股票）