網易股價挫近7%創新低　較發售價潛水近半成

內媒報道，網易遊戲旗下的武俠RPG手遊《一夢江湖》近日遭大量玩家投訴，指虛擬時裝「如夢令」的限時返場活動設計不合理，需要24.8萬元人民幣(下同)才能獲得該道具，加價近20倍。同時，原價5,000元的冰晶道具，返場後也需要9.98萬元返利兌換。玩家直言一下子加價20倍是不能接受的。

公司其後雖回應指24.8萬元的「天價時裝」不是事實，兌換「如夢令」時裝所用的俠米積分，是在遊戲內消費元寶後額外贈送的，累積積分可兌換道具。但玩家李先生認為，雖然是以俠米積分進行兌換虛擬時裝，但設定的積分兌換數值也不合理，且積分也是用錢換出來的，需要真金白銀地在遊戲中消費元寶，且並非是遊戲內所有花費元寶的地方都能贈送積分，還得花在指定的消費渠道上，這次「如夢令」一下需要用248.8萬積分，折合下來還不一定消費24.8萬元就能獲得同等積分，官方的回應就像是在玩文字遊戲。

事實上，《一夢江湖》因道具定價問題受到的爭議仍在持續，有網站更有超過3,000條差評直指遊戲「過度氪金」。同時「315消費保」平台此前也曾在官方微博喊話《一夢江湖》，督促其盡快嚴肅處理此事。