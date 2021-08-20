【瑞通推介】恒指失守25000關　資金開熊追沽

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮聯儲局或在年內縮減買債，以及疫情對經濟的衝擊，道指隔晚收報34,894點，跌66點或0.2%。

恒指反彈一日後再度捱沽，周四(19日)曾低見25,183點，全日收報25,316點，跌550點或2.1%，周五(20日)早段續跌逾100點，下試25,100點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者看好後市反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

據報市場監管總局提出外賣平台應當合理確定訂單數量、在線率等考核要素，適當放寬配送時限，不得通過算法等手段侵害外賣送餐員的正當權益。美團周四顯著受壓，盤中險守200元大關，收市仍重挫7.1%，收202.6元。周五早段繼續調整，下挫4%至194元邊，留意後市能否守穩七月尾的190.4元低位支持。周四有超過17億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，超過2,500萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾20萬元淨流入。

阿里巴巴周四最多下瀉6.6%至160.3元，見在港第二上市以來新低，收挫5.5%於162.1元，7個交易日累跌近16%，14日RSI跌至30以下的超賣水平。周五早段繼續尋底，低見157.4元，跌幅超過2%。超過2,400萬元在周四淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾630萬元淨流入。

中移動回A申請已獲中證監受理，股份周四曾重上52元，全日平收於51.45元，繼續跑贏大市並守在各移動平均線之上。中移動周五早段回落，失51元。周四有近150萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

中國保險業協會官網公告顯示，擬設立國民養老保險公司，業務範圍包括商業養老計劃管理、團體養老保險及年金業務等。內險股周四集體捱沽，中國平安以接近全日低位65.25元收市，挫5.8%。周五早段先跌後回升，65元失而復得。集團將於下周四(26日)公布中期業績。周四有約1,200萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近40萬元淨流出。

有內媒引述消息指，中國恒大正與小米參與的財團談判出售電動汽車部門的股份。其後恒大指恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米有過初步交流，並未深入洽談推進。將於下周三(25日)公布中期業績的小米，周四跟隨科技股調整，收挫2.4%於24元。周五早段繼續受壓，跌破7月尾低見的23.7元，見3月以來新低。周四分別有逾600萬元和逾60萬元淨流入小米好倉和淡倉。

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