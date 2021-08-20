【高盛推介】騰訊低位反彈 資金兩邊部署
2021年08月20日 11:12
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(19日)失守430港元水平，收市跌約3.4%。周五(20日)早段則曾低見415元，繼周四再創1年新低後反彈，暫止7連跌。
騰訊於周三(18日)公布中期業績，及後有券商指騰訊次季收入按年升20%符合預期，盈利則按年升13%勝預期。而下半年該行則料因考慮到多項監管因素，騰訊收入增長將顯著減慢，但亦料隨着時間公司將受惠於市場有序發展。該行下調騰訊目標價至689元，評級則維持「買入」。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉於近期持續獲資金積極部署，過去5個交易日共錄得約2.63億元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1.78億元，而周四流入牛證的資金則有約2,540萬元，並分布在415元以下收回價的產品。
淡倉方面，則見周四流入熊證的資金較集中在460元以下收回價的貼熊。此外，周五早段即市見資金兩邊部署。
觀察港股通資金流向，則見周四北水轉向沽出騰訊，錄得約26.6億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊購證(22448)。貼價選擇可留意年期約4個月的新上市騰訊購證(24833)。牛證方面的即市選擇可留意屬貼牛的騰訊牛證(52575)，與現價有約15元收回距離。過夜選擇可留意屬遠牛的騰訊牛證(52570)，與現價有約35元收回距離。
騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。
騰訊購證24833，行使價500元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、新上市。
騰訊牛證52575，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率18.9倍，市場上首三高槓桿貼牛之一，適合即市操作。
騰訊牛證52570，收回價390元，行使價387.2元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，適合持貨過夜。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價365至430元間產品中，槓桿最高的騰訊沽證(23777)。熊證方面的近熊選擇可留意新上市騰訊熊證(58714)，與現價有約35元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(58219)，與現價有約55元收回距離。
騰訊沽23777，行使價368元，2022年1月24日到期，實際槓桿5.7倍，行使價365至430元間產品中，槓桿最高。
騰訊熊58714，收回價460元，行使價463元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，新上市近熊。
騰訊熊58219，收回價480元，行使價482.8元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。