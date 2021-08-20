【高盛推介】騰訊低位反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(19日)失守430港元水平，收市跌約3.4%。周五(20日)早段則曾低見415元，繼周四再創1年新低後反彈，暫止7連跌。

騰訊於周三(18日)公布中期業績，及後有券商指騰訊次季收入按年升20%符合預期，盈利則按年升13%勝預期。而下半年該行則料因考慮到多項監管因素，騰訊收入增長將顯著減慢，但亦料隨着時間公司將受惠於市場有序發展。該行下調騰訊目標價至689元，評級則維持「買入」。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於近期持續獲資金積極部署，過去5個交易日共錄得約2.63億元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1.78億元，而周四流入牛證的資金則有約2,540萬元，並分布在415元以下收回價的產品。

淡倉方面，則見周四流入熊證的資金較集中在460元以下收回價的貼熊。此外，周五早段即市見資金兩邊部署。

觀察港股通資金流向，則見周四北水轉向沽出騰訊，錄得約26.6億元資金淨賣出。

騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。

騰訊購證24833，行使價500元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、新上市。

騰訊牛證52575，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率18.9倍，市場上首三高槓桿貼牛之一，適合即市操作。

騰訊牛證52570，收回價390元，行使價387.2元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，適合持貨過夜。

騰訊沽23777，行使價368元，2022年1月24日到期，實際槓桿5.7倍，行使價365至430元間產品中，槓桿最高。

騰訊熊58714，收回價460元，行使價463元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，新上市近熊。

騰訊熊58219，收回價480元，行使價482.8元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。