思摩爾：政策明確化後對內地業務更有信心

其中內地市場收入更按年增逾3倍，佔總收入約4成。至於香港收入佔比排第二，主要來自出口和轉運，並非在香港分銷或出售的產品，期內收益達17.76億元人民幣，按年升約20%，佔總收入約25.5%。

集團副總裁邱凌雲認為市場擔憂主要是對國家政策解讀，政策目前未明確化，相信快將公布規管及稅收細節，其後投資者將對其國內業務更有信心。他續指，公司積極擁護並支持當局加強監管措施，認為有助規範及支持行業發展，尤其是龍頭企業。

集團在美國的市佔率較高，去年就尼古丁傳輸系統(ENDS)向美國藥監局(FDA)遞交煙草上市前申請(PMTA)，管理層指FDA明確表示會優先審批較大規模的客戶，全部產品已進入最後的審批階段，但因為疫情下當局在人手及處理工作上有挑戰。

在產能方面，集團副總裁兼首席財務官王貴升透露，上半年兩個租賃新廠新增5億個標準單位靜態產能至28.15億個，集團表示，公司產能利用率達70%，屬於良性水平，未來將擴張更多產能儲備應對，於江門的工業園一期工程正在按計劃建設中，料明年投產，為集團提供不少於10.8億個標準單位產能，未來二期則可提供逾14.4億個標準單位產能。

新一代自動化生產線投入正式生產運營，單線生產效率達到每小時7,200個標準霧化器。但目前公司的自動化生產線比例不算高，集團董事會主席兼行政總裁陳志平指大客戶會加入自動化線，但批量較少的客戶則不會。