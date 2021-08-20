【高盛推介】美團創一年新低　博反彈留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團在周三(18日)反彈升約2.2%後，周四(19日)下試200港元關口，收市跌約7.1%，周五(20日)早段繼續急跌，低開約1.3%後隨即失守200元關口，並創1年新低。

交通運輸部運輸服務司負責人李華強近日表示，就規範平台企業的經營行為，要求網約車平台設定抽成比例上限。最高人民法院就《反不正當競爭法司法解釋(徵求意見稿) 》，向社會公開徵求意見。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金積極趁低部署好倉，錄得約2,510萬元資金流入，為當日第二多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約2,110萬及400萬元，並見流入牛證的資金分布各收回區域的遠牛。

淡倉方面，則見認沽證於周三及周四共錄得約280萬元資金流入。周四流入熊證的資金則集中在225元以下收回價的貼熊。

觀察港股通資金流向，則見周四北水繼續沽出美團，錄得約17.4億元資金淨賣出。

美團購證22788，行使價252元，2022年2月4日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。

美團購證24071，行使價222.28元，2022年1月25日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、行使價190至230元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.6倍，價外、進取選擇。

美團牛證56598，收回價175元，行使價172元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，高槓桿近牛。

美團牛證56599，收回價165元，行使價162元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽證24069，行使價172.78元，2021年1月24日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、低街貨。

美團熊證58701，收回價230元，行使價233元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，新上市。

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