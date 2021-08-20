王品弟：樓按息低資金多　樓市全面攀升

本港疫情回穩，經濟逐漸改善，市場資金充裕，近日樓按相關1個月拆息更跌至逾11年低位，有利控制供樓開支，吸引購買力蜂擁入市港樓。新盤百花齊放，青衣全新盤搶先周末開售，料銷情不俗，天水圍新盤料緊隨開售，未來港九新界各區將有不少新盤部署推售，滿足各路客源需求，帶動樓市不斷升溫。

樓市交投暢旺，樓價亦拾級而上。據土地註冊處最新資料顯示，2021年首7個月錄49,737宗整體住宅物業註冊(包括一手私宅，二手住宅，但撇除一手公營房屋)，較去年同期的34,936宗增加約42.4%，創近10年同期新高；而整體住宅平均每宗註冊金額亦由去年同期約868萬元，增加約10.8%，至今年首7個月約962萬元，更創自1996年有紀錄以來的同期新高。

低息持續，吸引長線投資者入市，以免通關後樓價被搶得更高。綜合稅務局資料，反映投資者入市的15%新住宅印花稅首7個月達2,177宗，按年急升約66.7%。不少境外買家亦趁通關前偷步入市港樓，反映外地買家入市的BSD買家印花稅個案首7個月錄490宗，按年升約25.6%。3項住宅辣稅個案首7個月累計宗數高達2,895宗，按年大升約52.8%，可見樓市承接理想。

新盤交投活躍，九龍區升幅尤其亮眼。根據本行資料研究部綜合<<一手住宅物業銷售資訊網>>今年首7個月資料顯示，九龍區(包括將軍澳及西貢)新盤銷售量錄得5,008伙，較去年同期大增約52%，對比全港新盤銷售量較去年同期增約27%，升幅跑贏大市。

展望未來發展商推盤步伐料將更為積極，當中九龍區勢成新盤供應重鎮，根據本行資料研究部推算，估計今年8至12月九龍區將有逾9,700伙全新盤單位有機會推出，佔全港逾2萬伙近5成，預期九龍區新盤交投將持續旺勢。

除了私宅市場，在白居二效應下，二手公屋註冊量亦顯著造好。據土地註冊處資料顯示，7月錄230宗二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較6月的63宗大增逾2.6倍，創有紀錄以來新高。資助房屋交投熱，更頻錄破頂成交，一二手以至資助房屋市場多管齊下，樓市全面展升勢，預期樓價短期將破歷史高位。

香港置業研究部董事王品弟