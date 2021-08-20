周定國：馬來西亞重啟「第二家園」　具發展潛力

馬來西亞「第二家園」計劃終於重啟。當地政府宣布，將於今年10月起重啟大馬第二家園(MM2H)計劃，但會大幅提高申請人的收入及資產要求，包括每月離岸收入增至4萬馬元(約7.36萬港元)，流動資產要求亦由35萬至50萬馬元(約64.4萬至92萬港元)大增至150萬馬元(約276萬港元)。

除了流動資產外，計劃亦要求申請人有足夠定期存款，而定期存款要求由以往15萬至30萬馬元(約27.6萬至55.2萬港元)，提高至100萬馬元(約183萬港元)，但可最高使用當中的50%用作置業、醫療服務及兒童教育；相信此資金要求，對有意移居馬來西亞的港人來講，問題不大。

另外，申請人在1年內必須至少90日居住在馬來西亞，並確保在大馬購買物業，使用醫療服務、購買保險、教育等等。簽證時期由一次性10年減少至5年，合資格人士日後可再延長5年簽證。

早前因應疫情鎖國期間，馬來西亞當局發現MM2H計劃有改善的空間，因此決定由去年7月起暫停接受申請，重新審視計劃。而根據以美金計算的美聯環球樓價顯示，馬來西亞指數於今年首季最新報167.01，與去年第3季暫停第二家園計劃後相比，仍錄得約1.2%的輕微升幅。

馬來西亞以多元文化聞名，不少港人因MM2H計劃門檻較低而選擇移居當地。港人移居馬來西亞，住屋絕對是首要的事情。除傳統地區吉隆坡及檳城外，新興地區如新山，亦相當受歡迎。

新山因毗鄰新加坡，擁雙城優勢，得益於新加坡經濟強力輻射，成為居住、旅遊、外貿的密集區域。加上新馬第一通道兀蘭關卡擴建在即，料通關速度將全面加快。同時，新加坡政府將兀蘭地區發展全新概念市鎮，未來發展潛力可期。回顧過去一年，因疫情關係，市民大多時間都在家工作，而新加坡租金比新山昂貴很多，吸引了大批在新加坡工作的上班族轉移到生活及租金都更相宜的新山地區。

新山現時樓價仍不及新加坡的1/4，但地理位置接近，故除外來人士外，更吸引馬來西亞及新加坡人移居。目前新馬關口每日往返人數可達約35萬至40萬人次，足見當地樓市的可塑性，是作為移民及投資均是首選地點之一。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)