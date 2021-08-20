黃詠欣：用筍價買事故單位　如何成功申請按揭？

過往一直都說曾發生命案的「事故單位」非常難做按揭，但凡事沒有絕對，只要發生的事故不太轟動，仍然有銀行可以估到價及批出按揭，而且息率與普通單位無異。

近日我們便協助客戶，為一個曾發生「空中飛人」事故的單位，成功向銀行批出六成按揭，息率H+1.3厘，有1%銀行現金回贈。

這個案能申請按揭的秘訣在於客戶買入前，已預先向我們查詢銀行估價，鎖定了一個合理的折讓價位，並以該折讓價購入，已經先行解決了第一關，不用擔心銀行估價不足或不能提供估價的問題。不過，過去都曾提過，銀行能提供估價，不代表銀行會批出按揭，因此個案的另一個關鍵，是「事故」的嚴重及轟動程度。

這個案中的單位，曾經有「空中飛人」，其實都有新聞報道過，但不屬於引起廣泛關注及討論的一類，於是建議客戶將「事故」的相關新聞及報道整理好，並在銀行查詢或有需要時，作輔助證明。另外，更重要的是有專家證明單位的估值合理，是以協助客戶尋找銀行所用估價行以外的估價公司作估價證明，以證實單位的估價的合理性。結果，在努力爭取下，客戶成功獲銀行批出按揭，而且是「靚息」。

這個案反映，事故單位不一定不能申請按揭，但要準備充足，最好事先搵專業人事諮詢，早作部署，膽大心細夠眼光，吼準機會便可以合理折讓價購入。

至於曾發生轟動事故的單位，不但該單位難以做按揭，連帶同層全圈、上下兩層同一座數的單位，好多時都一樣被牽連，但是我們亦曾協助轟動事故單位的同層單位，批出80%高成數按揭，秘訣在下篇再分享。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣