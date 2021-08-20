香港會計師公會處罰許兆鴻及其事務所

香港會計師公會公布，就執業會計師許兆鴻及許兆鴻執業會計師事務所(下稱答辯人)，沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出監管行動。對此，會計師公會理事會決定，答辯人承認此個案中的事實及違反專業準則之處，及被予以譴責；同時，答辯人須共同繳交行政罰款5萬元及公會費用1.5萬元。

公會指，答辯人曾對1間私人公司截至2019年3月31日止年度的財務報表發表了無保留的核數師意見。他們沒有執行適當的審計程序以評估該公司部分支出是否真正用於業務目的並經適當批准。當中，他們沒有就多項經1位公司股東作整筆支付的費用取得充分合適的審計憑證。此外，他們沒有評估該公司未能提供上述付款憑證對核數師意見造成的影響。

為保障公眾及會計界的利益，該公會根據《專業會計師條例》概述的公會理事會權力，公會在考慮投訴個案的性質與嚴重性、答辯人的過往處分紀錄，以及加重與寬減等因素後，若認為個案屬中度嚴重，便可在答辯人不抗辯的情況下藉解決方案處理。然而，如個案涉及不誠實行為的投訴，則不可藉解決方案處理，而須另按紀律處分程序處理。