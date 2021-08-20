深圳樓風光不再？二手業主勁劈500萬仍冇人吼　代理好閉翳...

內地連番打壓樓市，大力推動「房住不炒」的調控措施，成效陸續浮現，以往一盤難求的深圳最頂級學區，有二手樓即使大幅減價求售，亦乏人問津，業主叫苦。

內媒報道，於京東的拍賣活動上，有位於深圳香蜜湖片區港中旅花園的豪宅學區房以不到2,000萬元人民幣(下同)起拍，據片區中介指，小區內相若面積放盤的報價達2,500萬元以上，變相該套房已大幅劈價500萬放售，但仍無人競價以致「流拍」。

學區是由內地教育部門根據每年片區入學生源劃分出來的一個範圍。在這個範圍裡學生可以通過享受義務教育免試就近入學，這個範圍裡的房產叫做學區房。

同樣，於阿里的拍賣場上，位處百花片區長城花園首次以1,084萬起拍，片區中介表示，同小區放盤報價每平方米13萬元，故該個單位已經較市價低大約300萬，最終都流拍收場。目前進行第二拍，拍賣價再降200多萬元，差不多近市價6折，始吸引5人報名。

市場減價個案愈來愈多，一名福田區業主將150平方米的改善房大削60萬，仍遭冷待。中介坦言，若急於放盤，不大幅減價100萬以上，「都不好意思推介予客戶」。部分年初揚言暫時封盤的業主都將單位放售。據深房中協統計，四大中介平台的7月掛盤總數達13萬伙，達今年高位。

事實上，二手膠着，地產代理遲遲未能成功開單，實況有苦自己知。深圳市房地產中介協會預計，上半年全市關停的中介門店，已達500間，佔總數8%。另有統計指出，截至8月19日，深圳二手房成交量已連續5個月跌穿5,000間的盛衰分界線。7月僅成交3,300多伙，而去年7月為2.1萬伙，按年大減84%。

售價方面，據國家統計局，深圳二手價價已結束23個月的升勢。中國房價行情網數據顯示，去年7月深圳二手房均價為每平方米74,322元，全國最貴；而今年7月已跌至66,903元，按年跌10%。

分析指，深圳二手樓市冰封與「7.15新政」有關，中央密集而精準的調控政策，將過去市場熟悉的假離婚、代持、哄抬房價及炒作學區房等路徑全部封堵，而近期嚴查「深房理」和經營貸，更釋放當局不鼓勵炒房的立場。