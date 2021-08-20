The LOHAS開業一周年　已租出95%商舖

將軍澳日出康城商場The LOHAS開業一周年，港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，The LOHAS是港鐵旗下第13個商場，商場總樓面面積約48萬方呎，有近150間商舖，商場定位照顧居民需要，已租出95%商舖，其商戶組合中，食肆、服務性行業、服飾與體育用品、及超市與溜冰場均各佔1/4，租金屬具競爭力水平。商場亦推出優惠，由即日至8月31日期間MTR Mobile登記用戶在The LOHAS消費滿200港元可享額外10倍積分。

有關港鐵物業發展方面，鄧表示，東涌東站一期、東涌配電站、將軍澳百勝角通風樓上蓋正準備招標，料將合共可提供逾4,000伙，其中東涌東站需與政府就東涌延線項目協議簽訂後才可落實。

鄧亦有回應參與入標競投中環新海濱3號商業地，指政府招標機制公平，加上董事局內的政府官員亦避席參與討論、決策及投標有關項目，又認為這是一個特殊項目，可為港鐵現有的項目帶來協同效應，惟現時未有任何計劃參與其他政府項目投標。