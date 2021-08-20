一田：8月首兩周百貨營業額錄雙位數升幅

由於全球貿易逐步回暖，去年下半年起國際航運面臨缺櫃、缺船等難題，運費因此水漲船高。一田百貨行政總裁黃思麗坦言，近期直接由日本引入的貨物運費「貴咗好多」，進口貨物的空運費用比起以往正常時期高出4至5倍，即使為部分產品提價，但未能全部轉嫁予消費者，故對公司利潤帶來一定影響。

她直言，運費曾經有好轉，但現時疫情重燃，航運的貨運量、操作等受阻，以至運費嚴重上升，難預計運費何時能夠回落、或者恢復正常。雖然部分產品售價因此出現調整，惟相信港人仍較看重產品質量多過價錢，至少暫時未見大家「食少咗」。

黃指出，由於去年疫情嚴重，市民紛紛搶購超市食品及用品去年升幅驚人，但隨着疫情穩定，加上晚市堂食重新開放，去年較高基數下，首半年超市生意額按年微跌，但對比2019年、即疫情前仍錄得升幅。反觀去年持續受壓的百貨業務，上半年隨着疫情消退錄得雙位數字增長，但對比2019年仍錄得跌幅。消費券發放後、即8月首兩周的百貨營業額錄雙位數字升幅，而超市則仍較去年微跌。她亦預計超市業務全年或錄輕微跌幅。

她解釋，今年位處荃灣及大埔的分店進行大型裝修，所以對營業額帶來一定影響，但在預計之內。她期望荃灣及大埔的兩家分店分別在今年11月及10月可以重開。至於推廣活動也會繼續展開，比如周五(20日)起到9月2日會陸續在旗下5間超市舉辦「一田清酒祭·和酒味學」，引進多款和酒，吸引人流及谷銷售。