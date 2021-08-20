二手樓價指數報190.39點　自歷史高位回落0.49%

中原城市領先指數最新報190.39點，上周創新高後跌0.49%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.51點，兩周創新高後跌0.55%。CCL(中小型單位)報190.30點，兩周創新高後跌0.47%。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)同樣終止3周連升。CCL(大型單位)報190.83點，上周創新高後跌0.60%，結束5周連升。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數上周齊破頂後，今周齊回軟，兼終止連升。但樓價跌幅輕微，CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)仍為歷史第3高，CCL(大型單位)為歷史第5高，樓價並非轉勢向下。樓價破頂後，用家追價意願下降，二手成交量減少，預計短期樓價將於歷史高位爭持。

本周四區指數一升三跌，上周三升一跌，分區樓價升勢反覆。新界東CCL_Mass報204.23點，按周升1.18%，距離自己歷史高位相差2.20%。港島CCL_Mass報197.05點，按周跌0.48%，結束3周連升，距離自己歷史高位相差1.10%。九龍CCL_Mass報187.85點，上周創新高後跌0.56%，結束3周連升。新界西CCL_Mass報174.60點，兩周創新高後跌1.80%，結束3周連升。