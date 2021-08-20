油價偏軟　道期跌逾200點

美匯指數報93.6；港匯見7.7899；離岸人民幣(CNH)報6.507；美元兌日圓報109.65；歐元企1.1686，英鎊處1.3619。金價報1,783美元。布油力守66美元關，紐油失64美元。比特幣企4.45萬美元水平。道指期貨跌215點。

-騰訊設晶片公司，注冊資本500萬人民幣。

-恒大：曾就出售恒大汽車股權與小米初步交流。

-新股上場遇正跌市，心瑋醫療收市仍「潛水」近25%，每手帳蝕2,100元。

●歐股3大指數下跌，馬莎百貨飆10%。

●中國經濟：

-官媒：網約車平台該放棄高利潤幻想。

-官媒：強監互聯網陣痛難免，但衍生更多機遇。

-官媒評論互聯網醫療行業發展，相關股份急挫。

-市監總局價競局約談白酒企業。

●美參議員致函拜登，促讓鮑威爾連任聯儲局主席。

●市場憂美股泡沫化，女股神：無理由擔心，穩過2000年。

●胡潤《世界500強》揭盅，蘋果蟬聯榜首，台積電入十大。

●調查：8成德國企業原料短缺，1/4需要減產或停產。

●通脹源頭！巴西上半年主要農產品價格飆升逾70%。

●疫情阻礙啤酒供應！英國酒吧「吊鹽水」。

●虛擬貨幣：

-創先例！全美第二大抵押機構接受比特幣還房貸。

-日本虛擬貨幣交易所Liquid遭黑客攻擊，損失近億美元。

●日股收跌267點，本周挫3.4%。

●港匯反覆處7.78，專家料年內不會觸及弱方兌換保證。

●7月提交破產呈請書601宗，按月升3%。

●二手樓價指數報190.39點，自歷史高位回落0.49%。