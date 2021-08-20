又一里程碑！港交所將發行MSCI中國A股指數期貨產品

自2014年內地和香港股票市場交易互聯互通機制推出以來，國際投資者經由滬股通和深股通對內地A股市場的投資不斷增加。證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，這A股期貨合約為愈來愈多參與中國A股市場的全球投資者，包括在本港透過內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行交易的投資者，提供一項重要且嶄新的風險管理工具。投資者如能在香港進行A股期貨交易及有效地對沖定價風險，預期將可促進長線資金流入內地市場的進一步增長。

歐達禮續指，推出這期貨合約是香港資本市場發展的重大里程碑，鞏固了香港在國際市場上作為金融風險管理和接通中國市場中心的重要地位。

中國證券監督管理委員會和香港證監會根據2017年簽訂的《有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄》，已就跨境衍生品建立了緊密的監管合作安排，包括監察信息交換和法規執行協助，將有助於維護市場廉潔，並讓兩地監管機構能夠更好地評估和促進A股指數期貨合約的長期發展。