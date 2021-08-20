東涌映灣園特色戶放盤不足1星期獲成交

二手交投回落，有意換樓業主已有「目標」，放盤不足1星期，減價18萬元，以805萬元沽出東涌映灣園特色戶，低市價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座極高層E室，實用面積約497方呎，兩房半間隔，望內園景及山景，獲租客以21,000元租入，實用呎租約42.3元，業主於5月以928萬元購入，現享約2.7厘租金回報。

●北角威景臺D座中層4室，實用面積約700方呎，三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以約1,530萬元承接，實用呎價約21,857元，原業主於2015年5月以1,327萬元購入自住，持貨6年帳面獲利203萬元，單位期內升值約15%。

●北角丹拿花園錄8月首宗買賣，單位為4座連平台特色戶，實用面積約525方呎，連約700方呎平台，兩房間隔，主以1,090.8萬元易手，實用呎價約20,777元，新買家屬於用家，見單位屬市場唯一連平台放盤，即睇即買。

●北角海峰園崇峰閣高層A室，實用面積約831方呎，套三房間隔，享海景，近日以1,728萬元售出，實用呎價約20,794元，屋苑目前放盤量為15個，入場費由1,180萬元起。

●天后田華閣高層B室，實用面積約552方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以約880萬元承接，實用呎價約15,942元，原業主於2013年3月以595萬元購入自住，持貨8年帳面獲利285萬元，期內升值約48%。

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九龍區

●茶果嶺麗港城8月暫錄11宗買賣，交投平穩，平均實用呎價徘徊於15,638元，項目7座一伙連天台特色戶，實用面積約517方呎，兩房間隔，最新以800萬元易手，實用呎價15,474元。

●牛頭角淘大花園8月錄約13宗租賃成交，屋苑A座高層8室，兩房間隔，可望海景，實用面積約375方呎，以約14,800元放租1天，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價500元，以14,300元租出，實用呎租約38.1元，新租客為一對朋友，睇樓1次即決定承租。

●啟德1號(II)第5座中層H室，一房間隔，望樓景，實用面積約375方呎，以約16,000元放租兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價500元，以15,500元租出，實用呎租約41.3元，新租客為情侶，睇樓兩次即決定承入。

●新蒲崗譽‧港灣8座低層A室，實用面積約1,035方呎，套四房連工人套房間隔，享啟德景，剛以1,728萬元成交，實用呎價約16,696元，新買家為同區業主，留意市場放盤近8個月，見上址銀行估價高達1,898萬元，拍板入市換樓。

●黃大仙公屋鳳德邨黛鳳樓中層21室，實用面積約489方呎，一房間隔，原先於未補價自由市場開價408萬元，累減29萬元或7.1%，以379萬元成交，實用呎價約7,751元，原業主早於1999年購入，當時作價27萬元，持貨22年帳面獲利352萬元，期內升值約13倍。

●何文田ONE HOMANTIN第5座中層E室，實用面積651方呎，三房間隔，享內園景，最新以1,473.8萬元易手，實用呎價約22,639元，新買家鍾情該區校網，議價後即決定入市自用，原業主於2016年9月以1,366.6萬元購入，轉手帳面獲利107.2萬元離場。

●何文田皓畋8月暫錄約9宗租務成交，包括10座中層E室兩房戶，望開揚景，實用面積約567方呎，以約25,000元放租2個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以22,000元租出，實用呎租約38.8元，新租客為外區客，睇樓1次即決定承租。

●奧運站柏景灣8座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望市景，以1,198萬元成交，實用呎價約25,708元，原業主於2006年8月以358萬元購入，持貨15年帳面獲利840萬元，期內升值逾2.3倍。

●長沙灣昇悅居8月暫錄9宗買賣，平均實用呎價約18,733元，屋苑5座中層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景，5月以1,000萬元放售，現以979.8萬元沽出，實用呎價18,770元。

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新界區

●東涌映灣園5座低層D室，實用面積約607方呎，三房間隔，附連約46方呎平台，享山景，叫價823萬元，原業主因已有換樓目標，見有買家洽購，即決定減價沽貨，放盤不足1星期，以805萬元沽出，實用呎價約13,262元，本月初7座中層D室，實用面積630方呎，屬同類型三房山景單位，以835萬元沽出，是次連平台單位成交價約有3%折讓。

●馬灣珀麗灣25座頂層「二重天」特色單位，實用面積約982方呎，套三房連儲物房間隔，附設約181方呎平台，內置樓梯連接，吸引同屋苑租客承租，月租叫價38,000萬元，在零議價下租出，實用呎租約38.7元，新租客是家庭客，正租住同屋苑三房單位，見上址難得放盤轉租。

●荃灣綠楊新邨8月累錄約16宗租賃成交，較上月全月15宗增加，本月平均實用呎租約32元，項目L座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，議價後以15,500元租出，實用呎租約34.8元，新租客屬於家庭客，迅速決定承租。

●屯門新屯門中10座中層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，同屋苑客由於原居所無法續租，考慮到熟悉該區環境及搬遷方便，加上業主有500元的議價空間，遂便決定以11,000元即睇即租，實用呎租約23.8元。

●屯門市廣場2座高層H室，實用面積約318方呎，區內客鍾情該屋苑鄰近子女上學地點，方便往返，而且屋苑坐落於屯門市中心，決定以10,000元即睇即租，實用呎租約31.4元。

●屯門居屋悅湖山莊9座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價達34.2萬元，同區白居二中籤者因熟悉區內環境，不需重新適應，決定即睇即買，於未補價第二市場以325.8萬元購入自用，實用呎價約7,559元。

●天水圍居屋天頌苑L座高層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區內綠表客見單位有裝修，加上原業主調整價格，減價13萬元，決定於未補價第二市場以425萬購入自用，實用呎價8,399元，稍高於市價。

●元朗YOHO Town第6座中低層E室，實用面積約432方呎，兩房間隔，新近以728萬元沽出，實用呎價約16,852元，原業主於2004年7月以約160.9萬元購入，持貨約17年轉手帳面獲利約567.1萬元，物業升值約3.5倍。

●元朗朗屏8號2座高層F室，實用面積約622方呎，三房間隔，叫價1,000萬元，經議價後，減價15萬元，以985萬元成交，實用呎價約15,836元，買家為家庭客，原業主於2017年4月以一約兩伙形式，斥資1,806.8萬元一手購入上址及3座中層G室，今年4月以1,135萬元沽出3座中層G室，現再沽出餘下單位，持貨約4年帳面獲利313.2萬元或約17%。

●粉嶺名都3座高層A室，實用面積約399方呎，兩房間隔，日前以12,000元獲承租，實用呎租約30元，新租客為內地大學生，只看放盤短片便決定預租。

●粉嶺居屋雍盛苑A座低層17室，實用面積約206方呎，開放式間隔，於已補價自由市場價288萬元售出，實用呎價13,981元，新買家為用家，見單位少有放盤，入市單位自住。

●粉嶺牽晴間8月暫錄約5宗買賣，屋苑6座高層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，議價後以598萬元獲承接，實用呎價約15,373元，新買家為用家，原業主則於2012年以275萬元購入上址，持貨9年沽出帳面獲利323萬元離場，單位升值約1.17倍。

●沙田富豪花園帝皇閣高層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望河景，放盤原先叫價700萬元，放盤兩個月，調整至708萬元獲買家承接，實用呎價約15,226元。

●沙田夾屋晴碧花園1座低層F室，實用面積約675方呎，套三房間隔，日前於自由市場以985萬元易手，實用呎價約14,593元，原業主則於1997年以306萬元購入，持貨24年帳面獲利約679萬元離場，單位升值逾2.2倍。

●沙田第一城20座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望河景，放盤兩個月，原先叫價650萬元，減價25萬元，終獲買家625萬元承接，實用呎價約19,113元。

●沙田居屋愉田苑G座低層7室，實用面積約434方呎，兩房間隔，望山景，原先於已補價自由市場開價620萬元，放盤1星期，以610萬元沽出，實用呎價約14,055元，原業主於2015年3月購入上址，當時作價410萬元已補地價，持貨逾6年帳面獲利200萬元，期內升值約49%。

●沙田新城市廣場3期8月暫錄約2宗買賣，屋苑2座中層F室，實用面積約693方呎，套三房間隔，議價後以1,380萬元易手，實用呎價約19,913元，原業主於2004年以390萬元入市，持貨17年帳面獲利約990萬元，單位升值約2.5倍。

●馬鞍山夾屋雅景臺2座中層C室，實用面積約656方呎，三房間隔，日前以863萬元易手，實用呎價約13,155元，原業主於2005年以248萬元購入，持貨16年沽出，帳面獲利約615萬元離場，單位期內升值約2.5倍。

●將軍澳藍塘傲6座低層C室，實用面積約404方呎，一房間隔，吸引同區分支家庭承接，成交價765萬元，實用呎價約18,936元，原業主於2016年10月斥資約505.04萬元購得，轉手帳面獲利259.96萬元，升值約51%。

●將軍澳蔚藍灣畔1座高層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價950萬元，近日以905萬元交吉易手，減價45萬元或約4.7%，實用呎價約18,469元，屋苑本月暫錄6宗二手買賣，平均實用呎價約18,363元，現時約有83個放盤，入場費由845萬元起。

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