資金續流入美股　道指輕微高開

美國聯儲局「收水」陰霾對美股影響有限，周四標指、納指低開後更是倒升收市。有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)更直言股市不存在泡沫，籲投資者勿過慮。道指周五早段開市靠穩，升11點至34,905點；標指升5點，至4,411點；以科技股為主的納指升48點，至14,589點。

聯儲局暗示將在年內開始縮減買債步伐，「收水」已無可避免。然而，美國銀行研究指，資金仍繼續湧入股市，截至18日止一周，有128億美元(約998.4億港元)流入美國股票基金；全球股票基金也錄得239億美元流入。

海通國際高級經濟學家朱日平指，聯儲局正不斷就經濟數據及縮減買債標準與市場溝通，相信2013年時退市引發的「縮量恐慌(Taper Tantrum)」不會重演，減少買債不意味實體經濟的金融條件也必須收緊。

個股方面，軟件巨擘Adobe宣布，其已就收購雲端影片協作平台Frame.io達成最終協議，作價12.75億美元。Adobe股價升0.2%。

強生公司行政總裁Alex Gorsky掌舵近10年後，宣布即將於明年1月卸任，並由其副手Joaquin Duato繼位，該公司股價變動不大。