青衣項目次輪銷售場面墟冚　新盤大額單位購買力強

新盤排隊開售，青衣新盤今晚(20日)展開次輪銷售109伙，場面相當墟冚。另新界東一手大額單位購買力強，單日成交額至少逾半億港元。

●薈藍次輪銷售錄33宗成交 有買家斥約960萬購兩伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目入場門檻較低，該行出席情況理想，近80%客戶屬年輕買家。

布稱，出席的客人逾80%為來自新界，用家和投資者比例分別為約80%和20%。受惠大市氣氛向好，本月亦有大型新盤開賣，預計8月一手成交錄近1,600宗水平。

●九肚尚珩四房戶連車位售4138萬元

●瓏珀山招標形式售出一伙 成交價2246萬元

●南津·迎岸開放式戶454.1萬元沽

●柏傲莊III再錄2宗終止買賣合約個案

同日亦錄另一取消交易個案，為項目1A座51樓A室，實用面積991方呎，分別於6月20日及25日，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，當時以2,939.1萬元售出。

連同早前錄得4宗終止買賣個案，該盤自公布拆卸重建後，已累錄6宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。