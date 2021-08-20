青衣項目次輪銷售場面墟冚 新盤大額單位購買力強
2021年08月20日 21:57
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新盤排隊開售，青衣新盤今晚(20日)展開次輪銷售109伙，場面相當墟冚。另新界東一手大額單位購買力強，單日成交額至少逾半億港元。
●薈藍次輪銷售錄33宗成交 有買家斥約960萬購兩伙
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍今晚(20日)次輪銷售109伙，據了解，有買家斥約960萬港元連購兩伙單位，打算作自住和投資用途。另發展商指項目已錄33宗成交。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目入場門檻較低，該行出席情況理想，近80%客戶屬年輕買家。
布稱，出席的客人逾80%為來自新界，用家和投資者比例分別為約80%和20%。受惠大市氣氛向好，本月亦有大型新盤開賣，預計8月一手成交錄近1,600宗水平。
●九肚尚珩四房戶連車位售4138萬元
據一手銷售資訊網，香港興業國際(00480)旗下沙田九肚尚珩剛售出第1座2樓B室，實用面積1,971方呎，四房連兩套房間隔，連一個車位以4,138.8萬港元售出，呎價約20,998元。
●瓏珀山招標形式售出一伙 成交價2246萬元
豪宅新盤購買力強。據一手銷售資訊網，新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山剛透過招標形式售出Queen Tower 1的8樓C室，實用面積1,218方呎，成交價2246.875萬元，呎價約18,447元。
●南津·迎岸開放式戶454.1萬元沽
港島區也有買家入手上車新盤。恒基地產(00012)旗下香港仔南津·迎岸售出6樓E室，實用面積183方呎，開放式間隔，以454.1萬元沽，呎價約24,814元。
●柏傲莊III再錄2宗終止買賣合約個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III再錄2宗終止買賣合約個案。根據成交記錄冊資料，該盤8B座41樓E室，實用面積475方呎，分別於6月5日及11日，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，成交金額1,051.5萬元，惟有關交易已於本月18日終止。
同日亦錄另一取消交易個案，為項目1A座51樓A室，實用面積991方呎，分別於6月20日及25日，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，當時以2,939.1萬元售出。
連同早前錄得4宗終止買賣個案，該盤自公布拆卸重建後，已累錄6宗同類個案。
發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。