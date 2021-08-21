東方日報B1：港股周挫5.8%年半最傷　熊市殺到

內地通過《個人信息保護法》，連同官媒再「放口風」要監管多個行業，中資科網股周五(20日)遂「血流成河」，恒生科技指數周五再破底失守6,000點關！在科技股的拖累下，過去一周港股累計急挫5.84%，為去年3月環球股災之後最差，而恒生指數亦較今年盤中高位累跌逾20%，技術上已進入「熊市」！

一波未平一波又起，收市後又傳出內地監管機構與資本市場商討，考慮要求擁有大量數據、且有意赴美上市的企業，將數據管理及監管權轉讓予第三方信息安全公司，以免向海外國家洩露數據，惟當局仍未下最終決定。

恒指周五最多曾跌734點，收市跌466點或1.84%，報24,849點，創去年11月初後新低；全周計累瀉1,541點或5.84%，以點數計為今年2月底後最傷。國企指數收報8,742點，跌173點或1.94%。

外資基金掟貨，市場揣測可能與德銀本身有關，事緣該行早前在歐洲監管機構壓力測試中，資本狀況較弱。宏高證券投資經理梁杰文表示理解，因內地監管環境變得太快，令外資不得不計入這些因素，故短期內唯一部署就是大幅減倉。過去一段時間很多外資都有相同行動，但未至於全面撤港。市場目前過分恐慌，股災下難料港股底部，宜待恐慌降溫後再部署。

惟中國證監會表示要創造條件推動中美計監管會作和加強溝通，港股美國預託證券(ADR)周五早段普遍做好，騰訊報434.13元，較香港收市價高8.73元；美團報198.72元，較港高5.32元。按比例計，相當於恒指升208點，重越25,000點。