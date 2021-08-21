東方日報B1：港股周挫5.8%年半最傷 熊市殺到
2021年08月21日 00:19
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內地通過《個人信息保護法》，連同官媒再「放口風」要監管多個行業，中資科網股周五(20日)遂「血流成河」，恒生科技指數周五再破底失守6,000點關！在科技股的拖累下，過去一周港股累計急挫5.84%，為去年3月環球股災之後最差，而恒生指數亦較今年盤中高位累跌逾20%，技術上已進入「熊市」！
內地監管部門連日已「關照」多個行業，官媒周五再發布網約車平台「該放棄高利潤幻想」言論，經營「美團打車」的美團(03690)股價曾瀉9.57%，全日跌4.54%，收報193.4元。另邊廂又呼籲加快完善互聯網診療等法規。平安好醫生(01833)及京東健康(06618)瀉逾14%；阿里健康(00241)急插13.3%，表現差絕藍籌。
一波未平一波又起，收市後又傳出內地監管機構與資本市場商討，考慮要求擁有大量數據、且有意赴美上市的企業，將數據管理及監管權轉讓予第三方信息安全公司，以免向海外國家洩露數據，惟當局仍未下最終決定。
其他科網股續捱沽，百度集團(09888)及網易(09999)股價均創新低。日前重啟回購的騰訊(00700)曾跌至412.2元逾一年新低，收市倒升0.99%。該企再斥逾1.01億元回購24萬股，為2013年4月12日後首次單日斥過億元，股數也是同日後最多。科指破底曾低見5,769點，收報5,895點，跌148點或2.46%；以今年2月高位11,001點計，最多累跌47%。單是美團、騰訊、阿里巴巴(09988)及快手(01024)4大科技股，由去年末季以來的高位回落至今合計已蒸發市值逾9.6億元。
恒指周五最多曾跌734點，收市跌466點或1.84%，報24,849點，創去年11月初後新低；全周計累瀉1,541點或5.84%，以點數計為今年2月底後最傷。國企指數收報8,742點，跌173點或1.94%。
港股跌市成交反增，周五總成交額達2,046億元，按日升逾兩成。港股通錄得淨賣出42.07億元，「北水」流出集中於藥明生物(02269)，反而騰訊有16.07億元淨買入。全周計，港股通淨賣出逾180億元，單是騰訊、美團及小米集團(01810)共淨走資近75億元。
中央結算系統持股紀錄(CCASS)顯示，德意志銀行過去幾日在多隻港股持倉勁減。據統計，遭減持的其中40隻股份持倉量，以周四收市計價值逾1,000億元；於騰訊、美團及快手持倉量於一周內由逾1%，跌至0.65%、0.09%及0.05%。持倉量大減的亦有李寧(02331)、華潤啤酒(00291)和萬洲國際(00288)等消費股，多隻醫藥股倉位更近乎「清零」。
外資基金掟貨，市場揣測可能與德銀本身有關，事緣該行早前在歐洲監管機構壓力測試中，資本狀況較弱。宏高證券投資經理梁杰文表示理解，因內地監管環境變得太快，令外資不得不計入這些因素，故短期內唯一部署就是大幅減倉。過去一段時間很多外資都有相同行動，但未至於全面撤港。市場目前過分恐慌，股災下難料港股底部，宜待恐慌降溫後再部署。
惟中國證監會表示要創造條件推動中美計監管會作和加強溝通，港股美國預託證券(ADR)周五早段普遍做好，騰訊報434.13元，較香港收市價高8.73元；美團報198.72元，較港高5.32元。按比例計，相當於恒指升208點，重越25,000點。