劉長樂執掌後期　鳳凰衛視年半蝕逾12億

該公司股價周五曾顯著下挫4.76%至0.6元，收報0.63元，無升跌。事實上，其股價已跑輸大市多時，若以今年高位計算，累積跌幅更達到65%。

業績公告顯示，鳳凰衛視截至今年6月底止半年收入為13.86億元，比疫情前的2019年同期仍減少15.51%，按年改善主要來自經營成本上採取嚴格的成本控制措施。

在該公司5個分部業務中，有4個分部業績仍舊錄得虧損。其中，最大收入來源互聯網媒體業務繼續蝕錢，虧損金額達4,266.3萬元，包括於Particle Inc.投資有關的財務資產公平值虧損約204.3萬元；該分部業務今年上半年收入僅錄5.87億元，按年倒退15.26%。

電視廣播方面，今年上半年收入及虧損分別為3.21億元及1.07億元，均明顯差於2019的同期表現。當中，鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台的收入為2.83億元，按年升幅不足1%，亦遠低於2019年同期的3.44億元；至於鳳凰衛視香港台、鳳凰衛視電影台、鳳凰衛視美洲台、鳳凰衛視歐洲台及其他的總收入於今年上半年只有約3,845.8萬元，亦比2019年同期的5,149.7萬元有所減少。

至於數碼科技及文化創新等在內的其他業務之虧損，按年擴大近半成至7,355.7萬元，始終未能止蝕；房地產業務之虧損則約137.9萬元，主要是位於北京及倫敦的投資物業確認公平值淨額由虧轉盈。